لبنان

الراعي استقبل وفد شرق صيدا وجزين.. مسعد: السلم الأهلي خط أحمر

Lebanon 24
28-04-2026 | 08:36
الراعي استقبل وفد شرق صيدا وجزين.. مسعد: السلم الأهلي خط أحمر
شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات عقدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تناولت الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز الصمود والسلم الأهلي.

استهل البطريرك الراعي لقاءاته باستقبال النائب شربل مسعد على رأس وفد من أبناء قرى شرق صيدا وجزين. وأوضح مسعد عقب اللقاء أن الزيارة جاءت لشكر البطريرك على جولته الأخيرة في المنطقة وما تركته من طمأنينة، كما جرى البحث في دعم القرى الصامدة ومناقشة مشاريع حيوية، أبرزها بناء مستشفى في كفرفالوس. وشدد مسعد على أن السلم الأهلي "خط أحمر"، معتبراً أن الاختلاف السياسي لا يجب أن ينعكس فوضى في الشارع، مؤكداً ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة في زمن الحروب.

كما استقبل البطريرك وفداً من "حزب النمور - رفاق داني شمعون" برئاسة نبيل ناصيف، في إحدى أولى إطلالات الحزب العلنية، حيث جرى التداول في سبل توحيد الموقف الوطني وتحصين الداخل اللبناني في ظل العدوان الإسرائيلي والخطر الوجودي الذي يواجهه لبنان.

والتقى الراعي أيضاً مستشارة المجلس التنفيذي للفرنسيين ناديا شعيا، المرشحة لرئاسة الجالية اللبنانية الفرنسية في لبنان، يرافقها المحامي أنطوني خوري، حيث أطلعاه على برنامج عملهما وطلبا بركته.
 
كما استقبل وفداً من مكتب منصة اللواء أشرف ريفي برئاسة محمد كمال زيادة، الذي أكد على المواقف الوطنية للبطريرك وعرض معه آخر التطورات.
