الجيش: مداهمات في بريتال وضبط أسلحة وتوقيف مواطن

صدر عن البيان الآتي:



نفذت وحدات من الجيش مداهمات في بلدة – ، أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية وتوقيف المواطن (م.م) لاقدامه على إطلاق النار خلال مراسم تشييع.



سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.

