حدث أمنيّ في جنوب لبنان... سقوط إصابات في صفوف الجيش الإسرائيليّ

أفادت مندوبة " "، عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في بلدة الجنوبيّة.

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يعمل على إنتشال المصابين.

وأضافت أنّ بلدة تشهد عمليّة تمشيط، توازياً مع مُحاولة سحب الجرحى الإسرائيليين.