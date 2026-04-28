نصار: مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في حسم الأبعاد السياسية لقانون العفو

أعلن وزير العدل أن الوزارة تتابع عن كثب دراسة مشروع ضمن اللجان النيابية المشتركة، مؤكداً وجود ملاحظات فنية وقانونية يجري نقاشها، لا سيما في ما يخص الأسباب الموجبة، معتبراً أن القرار النهائي يعود للبرلمان نظراً للأبعاد السياسية المرتبطة بهذا الإجراء الاستثنائي.



وفنّد مسببات بطء المحاكمات، نافياً وجود تقصير متعمد من القضاة، وعزا التأخير إلى حجم الملفات الضخم والنقص في الكادر القضائي، فضلاً عن تأثر بالأزمات العامة التي تضرب المجتمع.



وعن ملف التبادل القضائي مع ، أوضح نصار أن الاتفاقية تهدف لتنفيذ الأحكام وليست وسيلة للعفو، إذ تتيح للمحكوم إكمال محكوميته في بلده تحت إشراف السلطات المختصة، وهو إجراء معمول به في القانون الدولي ضمن اتفاقيات التعاون القضائي.

