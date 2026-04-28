بيراقداريان: مسؤوليتنا الإشراف على سلامة الرياضيين وتعزيز الإجراءات الطبية

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان في مكتبها بالوزارة وفدا من جمعية " ماراتون" برئاسة مي ورافقها العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين والمدير التنفيذي سامر مكارم ومديرة العمليات فرنسواز نعمة ونائب رئيس الإتحاد اللبناني لألعاب القوى نعمة الله ورئيس اللجنة الطبية الدكتور جهاد حداد والأعضاء الأطباء رشيد رحمة ومنى عثمان وجوني عبود ورزان عبد الله والوكيل القانوني الجمعية المحامي جاد لطفي. وحضرت رئيسة مصلحة الرياضة في الوزارة اندريه نصور.



وجاء اللقاء تحت عنوان مناقشة التعميم الذي أصدرته بيراقداريان حول وجوب توافر بعض الشروط والإجراءات الطبية الهادفة لتأمين سلامة العدائين والعداءات على الصعيد الطبي في السباقات التي تنظمها الجمعية على مدار السنة.



وأفتتح بترحيب من الوزيرة بيراقداريان وعرض لماهية دور الوزارة في توفير كل الظروف "لأجل واقع أفضل، والوقوف إلى جانب الإتحادات والجمعيات الرياضية، وهي توجهات الحكومة الحالية".



واوضحت الوزيرة بيراقداريان، بحسب بيان للجمعية، ان "الحرب الحالية جمّدت الكثير من المشاريع والإستراتيجيات التي كان المنوي تنفيذها، والوزارة معنية بمتابعة هذه الأمور إلى جانب إطلاق منصّة ألكترونية للحوار الوطني، وربطها مع جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، خصوصاً ام الوزارة في الحالي أحدثت نقلة نوعية في العديد من الملفات نأمل البناء عليها في الفترة المقبلة".



وأكّدت أهمية "هذا اللقاء وضرورة البحث في أفضل السبل لتأمين سلامة الرياضيين من الناحية الطبية، حيث كان صدور التعميم على هذا الصعيد وإرساله إلى كافة الإتحادات والجمعيات الرياضية للتقيّد بمضمونه. وكشفت عن مراسلة تلقتها من في هذا الخصوص وضرورة إتخاذ الإجراءات المطلوبة؟ مشدّدة على مسؤولية الوزارة على هذا الصعيد وبأن دورها هو الإشراف والمتابعة".



ثم كانت مداخلات من الأطباء الحاضرين الذين تحدثوا عن تجاربهم وكيفية حماية الرياضيين من العوارض الصحية خلال ممارستهم الرياضة بكل أنواعها، مشيرين لحوادث وإصابات حصلت وتحصل في أعرق الدول وأبرز الأحداث حول العالم، مشددين على أهمية حملات التوعية كمقدمة لجعل الرياضيين يجرون الفحوصات الدورية تزامناً مع أهمية الإجراءات المطلوبة من الجهات المنظمة للنشاطات الرياضية؟ ومؤكدّين أن الجمعية تلتزم أعلى معايير الشفافية في الجوانب التنظيمية بما فيها الإجراءات الطبية.



وتوجهت الخليل بالشكر الى الوزيرة بيراقداريان، على "الجهود التي تقوم بها والحركة الناشطة للوزارة عبر المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتحديث والتطوير، والمواكبة الميدانية الشخصية لكل الأحداث الرياضية ومن ضمنها نشاطات جمعية بيروت ماراتون".

