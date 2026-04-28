تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيراقداريان: مسؤوليتنا الإشراف على سلامة الرياضيين وتعزيز الإجراءات الطبية

Lebanon 24
28-04-2026 | 11:09
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان في مكتبها بالوزارة وفدا من جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل ورافقها نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين والمدير التنفيذي سامر مكارم ومديرة العمليات فرنسواز نعمة ونائب رئيس الإتحاد اللبناني لألعاب القوى نعمة الله بجاني ورئيس اللجنة الطبية الدكتور جهاد حداد والأعضاء الأطباء رشيد رحمة ومنى عثمان وجوني عبود ورزان عبد الله والوكيل القانوني الجمعية المحامي جاد لطفي. وحضرت رئيسة مصلحة الرياضة في الوزارة اندريه نصور.

وجاء اللقاء تحت عنوان مناقشة التعميم الذي أصدرته الوزيرة بيراقداريان حول وجوب توافر بعض الشروط والإجراءات الطبية الهادفة لتأمين سلامة العدائين والعداءات على الصعيد الطبي في السباقات التي تنظمها الجمعية على مدار السنة.

وأفتتح بترحيب من الوزيرة بيراقداريان وعرض لماهية دور الوزارة في توفير كل الظروف "لأجل واقع رياضي أفضل، والوقوف إلى جانب الإتحادات والجمعيات الرياضية، وهي توجهات الحكومة الحالية".

واوضحت الوزيرة بيراقداريان، بحسب بيان للجمعية، ان "الحرب الحالية جمّدت الكثير من المشاريع والإستراتيجيات التي كان المنوي تنفيذها، والوزارة معنية بمتابعة هذه الأمور إلى جانب إطلاق منصّة ألكترونية للحوار الوطني، وربطها مع جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، خصوصاً ام الوزارة في العهد الحالي أحدثت نقلة نوعية في العديد من الملفات نأمل البناء عليها في الفترة المقبلة".

وأكّدت أهمية "هذا اللقاء وضرورة البحث في أفضل السبل لتأمين سلامة الرياضيين من الناحية الطبية، حيث كان صدور التعميم على هذا الصعيد وإرساله إلى كافة الإتحادات والجمعيات الرياضية للتقيّد بمضمونه. وكشفت عن مراسلة تلقتها من وزارة الصحة في هذا الخصوص وضرورة إتخاذ الإجراءات المطلوبة؟ مشدّدة على مسؤولية الوزارة على هذا الصعيد وبأن دورها هو الإشراف والمتابعة".

ثم كانت مداخلات من الأطباء الحاضرين الذين تحدثوا عن تجاربهم وكيفية حماية الرياضيين من العوارض الصحية خلال ممارستهم الرياضة بكل أنواعها، مشيرين لحوادث وإصابات حصلت وتحصل في أعرق الدول وأبرز الأحداث حول العالم، مشددين على أهمية حملات التوعية كمقدمة لجعل الرياضيين يجرون الفحوصات الدورية تزامناً مع أهمية الإجراءات المطلوبة من الجهات المنظمة للنشاطات الرياضية؟ ومؤكدّين أن الجمعية تلتزم أعلى معايير الشفافية في الجوانب التنظيمية بما فيها الإجراءات الطبية.

وتوجهت الخليل بالشكر الى الوزيرة بيراقداريان، على "الجهود التي تقوم بها والحركة الناشطة للوزارة عبر المؤتمرات وورش العمل الهادفة للتحديث والتطوير، والمواكبة الميدانية الشخصية لكل الأحداث الرياضية ومن ضمنها نشاطات جمعية بيروت ماراتون".
وزارة الصحة

نائب الرئيس

نائب رئيس

الوزيرة

الخليل

الرياض

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24