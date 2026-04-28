رسامني يستعرض المشاريع الإنمائية مع وفد الرهبانية المريمية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل وفداً من الرهبانية ، ضم الأباتي ادمون رزق، والمدبر العام الأب جان أديب ، والمستشار كابي الحاج، ورئيس بلدية فيطرون المهندس رامي رزق.

وتناول البحث ملفات إنمائية وخدماتية، تركزت حول صيانة وتطوير شبكات الطرق والبنى التحتية المحيطة بالمؤسسات التربوية والجامعية والاجتماعية التابعة للرهبانية.



كما استعرض اللقاء مجموعة من الحلول والمشاريع المقترحة لتسهيل الوصول إلى المراكز الحيوية، حيث أشاد الوفد بالخطوات التطويرية التي أنجزها الوزير رسامني في قطاع البنى التحتية.

وأكد المجتمعون ضرورة استمرار التنسيق لدعم مسيرة الإنماء، مع إعلان الوفد وضع إمكانات الرهبانية وخبراتها بتصرف الوزارة لخدمة المصلحة العامة في مختلف المناطق .