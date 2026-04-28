بولندا تؤكد دعمها للبنان وترفض أي تغيير في حدوده الدولية

تلقى والمغتربين اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، تناول خلاله الطرفان آخر التطورات الأمنية في ، في ظل استمرار الاعتداءات على المناطق .



وأكد سيكورسكي "دعم بلاده التام للبنان وشعبه"، مؤكدا "الرفض البولندي القاطع لأي مسعى يستهدف تغيير في الحدود المعترف بها دوليا أو انتزاع أي جزء من الأراضي اللبنانية".



ومن جهته، أكد رجي أن " اتخذت قرارها في الانخراط في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".



وتطرق الاتصال إلى "مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل وآليات الترتيب البديل المقترح".



وشكر رجي لـ" مساهمتها الفاعلة في قوات حفظ السلام الدولية".

