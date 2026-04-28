Advertisement

بولندا تؤكد دعمها للبنان وترفض أي تغيير في حدوده الدولية

28-04-2026 | 11:11
 تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي، تناول خلاله الطرفان آخر التطورات الأمنية في لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية.

وأكد سيكورسكي "دعم بلاده التام للبنان وشعبه"، مؤكدا "الرفض البولندي القاطع لأي مسعى يستهدف تغيير في الحدود المعترف بها دوليا أو انتزاع أي جزء من الأراضي اللبنانية".

ومن جهته، أكد رجي أن "الدولة اللبنانية اتخذت قرارها في الانخراط في مفاوضات مباشرة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

وتطرق الاتصال إلى "مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة اليونيفيل وآليات الترتيب البديل المقترح".

وشكر رجي لـ"بولندا مساهمتها الفاعلة في قوات حفظ السلام الدولية".
Advertisement
