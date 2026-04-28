قائد الجيش استقبل سفير كندا في لبنان

استقبل العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة سفير في Gregory Galligan يرافقه الكندي المقدم Jawad Al Khairy. خلال اللقاء، شدد السفير Galligan على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والكندي.كما استقبل العماد هيكل النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي الذي ضمَّ النواب وقاسم هاشم وأشرف بيضون، وجرت مناقشة آلية توثيق أعمال الهدم والتدمير التي يقوم بها للقرى والبلدات الجنوبية.