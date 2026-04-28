نسف "مهنية بنت جبيل": كرامي تحذر من تهجير الجنوبيين وقطع شريان العودة

دانت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان رسمي، إقدام الجيش على نسف وتدمير مدرسة بنت المهنية ومعهد بنت جبيل للتعلم العالي المهني، وهما من أضخم وأقدم الصروح المهنية في منذ ستينيات القرن الماضي.

واعتبرت كرامي أن هذا الاستهداف الممنهج يمثل محاولة لقطع سبل العيش عن الجنوبيين وتقويض فرص عودتهم عبر تدمير ركائز العملية التربوية.



وناشدت كرامي والضمائر الحية التدخل لوقف استهداف المؤسسات التعليمية والرياضية والاقتصادية، محذرة من دفع الأجيال أثماناً باهظة جراء هذا الإجرام.

كما شددت على ضرورة تحييد التلاميذ والمدارس باعتبارها مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة، مؤكدة تمسك الوزارة بخطة استمرارية التعليم رغم كل محاولات الهدم والتعطيل.