لبنان

نسف "مهنية بنت جبيل": كرامي تحذر من تهجير الجنوبيين وقطع شريان العودة

28-04-2026 | 12:15
نسف مهنية بنت جبيل: كرامي تحذر من تهجير الجنوبيين وقطع شريان العودة
دانت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان رسمي، إقدام الجيش الإسرائيلي على نسف وتدمير مدرسة بنت جبيل المهنية ومعهد بنت جبيل للتعلم العالي المهني، وهما من أضخم وأقدم الصروح المهنية في جنوب لبنان منذ ستينيات القرن الماضي.
 
واعتبرت كرامي أن هذا الاستهداف الممنهج يمثل محاولة لقطع سبل العيش عن الجنوبيين وتقويض فرص عودتهم عبر تدمير ركائز العملية التربوية.

وناشدت كرامي المجتمع الدولي والضمائر الحية التدخل لوقف استهداف المؤسسات التعليمية والرياضية والاقتصادية، محذرة من دفع الأجيال اللبنانية أثماناً باهظة جراء هذا الإجرام.
 
كما شددت على ضرورة تحييد التلاميذ والمدارس باعتبارها مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة، مؤكدة تمسك الوزارة بخطة استمرارية التعليم رغم كل محاولات الهدم والتعطيل.
