مهلة أخيرة للبنان قبل القتال...هيئة البث تكشف!

نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي أنه تم منح أسبوعين للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات قبل العودة للقتال. وقال إن مهلة الأسبوعين تنتهي مع انتهاء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن صاحب القرار بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان هو الرئيس الأميركي .

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني "أن ضبط النفس مع أمر صعب ويعرض الجنود وسكان للخطر"، وأضاف "أن الوضع الحالي يتيح لحزب الله زيادة التسلح وتنفيذ هجمات أكثر جرأة".