لبنان

رستم يتباحث مع ناصر الدين في سبل حماية القطاع الطبي وتعزيز صموده

Lebanon 24
28-04-2026 | 13:58
رستم يتباحث مع ناصر الدين في سبل حماية القطاع الطبي وتعزيز صموده
رستم يتباحث مع ناصر الدين في سبل حماية القطاع الطبي وتعزيز صموده photos 0
زار النائب الدكتور أحمد رستم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، يرافقه الأكاديمي الدكتور عباس القعفراني وبحضور رئيس المصلحة الطبية أنطوان رومانوس، حيث خصص اللقاء لاستعراض الواقع الصحي المتأزم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومناقشة التحديات الجسيمة التي تواجه المستشفيات والمراكز الطبية.

وخلال الاجتماع، ثمن رستم السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة في إدارة هذا الملف الحيوي، مشيداً بالجهود التي يبذلها الوزير ناصر الدين لحماية المنظومة الصحية وتأمين الرعاية الطبية للمواطنين بالرغم من شح الموارد وتراكم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية.

كما أكد رستم على أهمية تضافر كافة الجهود بين القوى السياسية والجهات الرسمية لتأمين الدعم اللازم لوزارة الصحة، بما يضمن استمراريتها في أداء رسالتها الإنسانية والوطنية، مشدداً على أن صون الأمن الصحي للمجتمع يمثل أولوية قصوى تتطلب تعاون الجميع.
