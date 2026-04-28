|
لبنان
ظاهرة لافتة تنتشر في سوق الإيجارات!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-04-2026
|
13:59
مع ازدياد الطلب على استئجار الشقق والمحلات في المناطق الآمنة، بدأت تظهر ظواهر جديدة تثير استياء كثيرين، أبرزها فرض بعض السماسرة بدلا ماليا لمجرد مرافقة الزبون لمعاينة العقار، حتى ولو لم يتم الاتفاق أو لم يعجبه المكان. وفي عدد من الحالات، بات بعض الوسطاء يشترطون دفع 50 دولارًا كلفة “الزيارة” قبل مشاهدة الشقة أو المحل.
هذه الممارسة يراها كثيرون نوعًا من الاستغلال، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الناس الملحّة للسكن أو لنقل أعمالهم إلى مناطق أكثر استقرارًا. فبدل أن تكون مهمة السمسار تسهيل العملية بين المالك والمستأجر في مقابل عمولة عند إتمام الاتفاق، تحوّلت لدى البعض إلى وسيلة لتحقيق أرباح مسبقة من دون أي ضمانة للزبون.
ويخشى متابعون أن تتوسع هذه الظاهرة مع الوقت، وأن ترتفع المبالغ المطلوبة في حال استمرار الطلب المرتفع وغياب أي رقابة واضحة على قطاع الوساطة العقارية. لذلك، يدعو كثيرون إلى تنظيم هذا المجال ووضع ضوابط تحمي المواطنين من أي رسوم عشوائية أو استغلال غير مبرر.
مواضيع ذات صلة
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
29/04/2026 02:07:45
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!
Lebanon 24
بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!
29/04/2026 02:07:45
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... البلدان العربيّة على موعد مع ظاهرة فلكيّة مميّزة!
Lebanon 24
مساء اليوم... البلدان العربيّة على موعد مع ظاهرة فلكيّة مميّزة!
29/04/2026 02:07:45
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة لم تحدث منذ ملايين السنين.. تباطؤ غير مسبوق في دوران الأرض ما السبب؟
Lebanon 24
ظاهرة لم تحدث منذ ملايين السنين.. تباطؤ غير مسبوق في دوران الأرض ما السبب؟
29/04/2026 02:07:45
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وزير الصحة: استهداف الدفاع المدني استكمال لسياسة الأرض المحروقة
Lebanon 24
وزير الصحة: استهداف الدفاع المدني استكمال لسياسة الأرض المحروقة
16:59 | 2026-04-28
28/04/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من جبشيت.. هذا ما خلّفته الغارة الاسرائيلية
Lebanon 24
فيديو من جبشيت.. هذا ما خلّفته الغارة الاسرائيلية
16:38 | 2026-04-28
28/04/2026 04:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
16:29 | 2026-04-28
28/04/2026 04:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:25 | 2026-04-28
28/04/2026 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الجيش الاسرائيلي فجّر نفقاً ضخماً لحزب الله
Lebanon 24
نتنياهو: الجيش الاسرائيلي فجّر نفقاً ضخماً لحزب الله
16:14 | 2026-04-28
28/04/2026 04:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
28/04/2026 02:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
28/04/2026 05:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
04:01 | 2026-04-28
28/04/2026 04:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
16:59 | 2026-04-28
وزير الصحة: استهداف الدفاع المدني استكمال لسياسة الأرض المحروقة
16:38 | 2026-04-28
فيديو من جبشيت.. هذا ما خلّفته الغارة الاسرائيلية
16:29 | 2026-04-28
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
16:25 | 2026-04-28
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:14 | 2026-04-28
نتنياهو: الجيش الاسرائيلي فجّر نفقاً ضخماً لحزب الله
16:06 | 2026-04-28
"الحزب" أسقط مسيّرة إسرائيلية.. إليكم هذا البيان
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 02:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
