عناصر من الدفاع المدني محتجزون تحت الركام

تعرّض عناصر الدفاع المدني للاستهداف أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون.

وقد أدّى هذا الاستهداف إلى احتجاز ثلاثة عناصر تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق الدفاع المدني في هذه الأثناء، بالاشتراك مع الجيش، للعمل على إخلائهم.

