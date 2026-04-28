ريفي: نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحماية سيادة لبنان

النائب ، في بيان، ب"مواقف فخامة رئيس الجمهورية الشجاعة التي تعكس حرصه على سيادة واستقراره ووحدة أبنائه و أراضيه، ونزع السلاح الميليشيوي"، وقال:"أُعلن وقوفي إلى جانبه، وإلى جانب دولة رئيس الحكومة في كل موقف وكل خطوة تهدف إلى حماية لبنان والسعي الجدّي لوقف الحرب وتثبيت الأمن وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وتحقيق مصلحة اللبنانيين ووضعها فوق أي اعتبارٍ آخر، بعيداً عن الرهانات الخارجية التي أضرّت ببلدنا طويلاً".اضاف:"كما أدعو جميع القوى الوطنية السيادية للتكاتف والإتحاد لدعم هذا المسار الوطني الإنقاذي".فخامة الرئيس، ، نعيش معكم ومن خلال مواقفكم وقراراتكم الشجاعة، الحاسمة والجازمة، املاً كبيراً في دولة نطمئن فيها على مستقبلنا ومستقبل أولادنا".