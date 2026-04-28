لبنان

كابوس لإسرائيل بأرخص الاثمان.. "حزب الله"يستنسخ درس أوكرانيا في الجنوب

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
28-04-2026 | 15:00
كابوس لإسرائيل بأرخص الاثمان.. حزب اللهيستنسخ درس أوكرانيا في الجنوب
لم تعد مفاجأة. ما يجري في جنوب لبنان على صعيد حرب المسيّرات، تحديدًا تلك التي يسميها الإعلام الاسرائيلي "طائرات بدون طيار من نوع"FVP" ليس وليد اللحظة، ولا هو تطوير محلي محض بالكامل. إنه، وفق تتبع ميداني وتقارير استخباراتية تتويج لعملية "نقل خبرات" طويلة النفس من أكثر ساحات القتال تطورًا في هذا المجال: أوكرانيا. فكيف تحولت الطائرة الرباعية الصغيرة، التي تُحلّق بنظارة واقع افتراضي، من سلاح "ديفيد" الأوكراني بوجه "جوليات" الروسي، إلى كابوس يُقلق "جيشا" يمتلك منظومات دفاع جوي متعددة الطبقات؟
 
من "المافيك" التجارية إلى "الكاميكازي" المسلحة
القصة لا تبدأ بمصنع أسلحة، بل بسوق إلكترونيات. منذ العام 2014، ومع بدء تبلور تكتيكات الحروب غير النظامية في الشرق الأوسط، راقب مهندسو "حزب الله" عن كثب كيف تحولت الطائرات التجارية الصغيرة، من طراز "دي جيه آي" الصينية، إلى أداة استطلاع وإسقاط قنابل يدوية في حلب والموصل. لكن القفزة النوعية الكبرى حدثت أمام أعينهم، وبالتفصيل الممل، على الجبهة الأوكرانية بدءًا من شباط 2022.
 
هناك، في مواجهة تفوق جوي ومدفعي روسي ساحق، لم يكن أمام الأوكرانيين خيار سوى الابتكار الرخيص والفتاك. لقد أتقنوا عقيدة استخدام "طائرات " FPV-First Person View".
 
هذه ليست مُسيّرات بالمعنى التقليدي، بل مقذوفات ذكية منخفضة التكلفة. هي طائرة سباق رباعية المراوح، عُدّلت لتحمل رأسًا حربيًا، غالبًا من قذائف "آر بي جي" أو شحنات مشكلة. الطيّار لا ينظر إلى السماء، بل يضع نظارة فيديو تنقل إليه بثًا آنيًا من كاميرا الطائرة، فيرى بـ"عين" القذيفة وهي تطير بسرعة قد تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة وتناور حتى لحظة الاصطدام. 
 
كيف تم نقل التجربة؟ دروس من "مختبر الحرب" الأوكراني
 
مصدر عسكري قال لـ"لبنان24" إن نقل هذه المعرفة لم يكن عبر مجرد فيديوهات على الإنترنت. العامل الحاسم هو التدريب المباشر وتدفق المكونات. إيران، الراعي الاستراتيجي لـ"حزب الله"، كانت بدورها طالبة نجاح في "المدرسة الأوكرانية". لقد حصل الإيرانيون على طائرات "شاهد" الانتحارية بتقنياتها من جهة، وراقبوا بذهول كيف طور الأوكرانيون ثقافة "مختبرات الأقبية" عبر مئات الورش الصغيرة والمنتشرة على خط الجبهة، حيث يطبع المتطوعون هياكل الطائرات بطابعات ثلاثية الأبعاد، ويلحمون الدوائر الإلكترونية، ويبرمجون متحكمات الطيران مفتوحة المصدر.
 
يضيف المصدر: "هذا بالضبط ما سعى "حزب الله" إلى استنساخه. لم يعد بحاجة إلى شحن طائرات جاهزة عبر طرق التهريب المعقدة. ما احتاجه هو "التكنولوجيا الناعمة"، حيث استُخدمت أنظمة تحكم طيران مثل "بيتا فلايت" و"آي ناف"، وهي نفسها التي يستخدمها الهواة والمقاتلون الأوكرانيون، والتي تسمح ببرمجة الطائرة لتجاهل الموانع والطيران الآلي جزئيًا.
 
وقال:" الدرس الأوكراني الأهم كان تكتيكيًا. فشبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية، مثل "القبة الحديدية" ورادارات "آيرون دوم" المصممة لكشف الصواريخ والطائرات الكبيرة، وجدت نفسها عمياء أمام جسم بلاستيكي صغير، يطير على ارتفاع منخفض جدًا (دون 50 مترًا) وبسرعة متوسطة، وببصمة حرارية لا تكاد تُرى. هذا ما يُسمى "الطيران تحت الرادار".
 
أضاف:" بالعودة إلى الدروس الأوكرانية، فإن المهندسين طوروا تقنية "الانقضاض المستقل". الطائرة تطير يدويًا حتى لحظة الاقتراب من الهدف أو دخول مجال التشويش. هنا، وفي اللحظة التي تفقد فيها الإشارة، تنتقل تلقائيًا إلى وضع "الإغلاق على الهدف " مستخدمةً ما يسمى برؤية الآلة ((Machine Vision.فببساطة، الطيار يحدد الهدف بكبسة زر على الشاشة قبل أن يُشوّش عليه، وعندها "تفهم" الطائرة شكل الهدف (دبابة، نافذة تحصين، حفرة جنود) وتكمل طريقها إليه بمفردها مهما كانت قوة التشويش. وهنا، لم تعد بحاجة لإشارة بشرية في الثواني الأخيرة الحاسمة.
 
هذه التقنية، التي استخدمها الأوكرانيون لضرب دبابات "تي-90" الروسية المتطورة المزودة بمنظومات تشويش "ريبيفنيك"، أصبحت كابوسًا ميدانيًا في الجنوب. يُضاف إلى ذلك استخدام ترددات اتصال رقمية متغيرة يصعب التنصت عليها أو التشويش عليها، واستخدام كابلات الألياف الضوئية في بعض الحالات النادرة حيث تنسل الطائرة بخيط رفيع يربطها بالمشغل فلا يتأثر بأي تشويش لاسلكي، تمامًا مثلما يفعل الروس الآن في أوكرانيا بنسخ محسنة من طائرات "لانسيت".
 
ما يفعله "حزب الله" ليس مجرد تباهٍ تقني. إنه يفتح جبهة استنزاف ذكية. فمن خلال استنساخ وتطويع عقيدة الـ"FPV" من النموذج الأوكراني، نجح في إشغال المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بأسراب من "بعوض" قاتل، تلسع في مقتل، وتصور طريقها إلى الهدف بدقة مرعبة، متجنبة الرادار تارة ومتغلبة على التشويش تارة أخرى.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
حزب الله نحو التصعيد وإسرائيل أمام "كابوس العبوات"..دلالات لتحليق المسيّرات فوق بيروت
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم نتنياهو: سيظلّ "حزب الله" يدفع أثماناً باهظة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تصاعد وتيرة المواجهات جنوبا واسرائيل تغتال ارفع قيادي في "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ عن "حزب الله": أعطى ذريعة لإسرائيل لشنّ حربٍ جديدة على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-04-28
Lebanon24
16:38 | 2026-04-28
Lebanon24
16:29 | 2026-04-28
Lebanon24
16:25 | 2026-04-28
Lebanon24
16:14 | 2026-04-28
Lebanon24
16:06 | 2026-04-28
