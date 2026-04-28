مجددا.. شهداء للدفاع المدني جراء استهداف إسرائيلي (صور)

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة مجدل زون أدت في حصيلة غير نهائية إلى 5 من بينهم ثلاثة مسعفين في الدفاع المدني اللبناني إحتجزوا تحت الانقاض إثر غارة استهدفتهم خلال تنفيذهم مهمة إنقاذ.

كما أدت الغارة إلى إصابة عسكريين اثنين من بجروح.

بالتوازي، أعلنت عن استشهاد ثلاثة من عناصرها أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون صور.