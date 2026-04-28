تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
Lebanon 24
28-04-2026
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الاعتداء
الإسرائيلي
الذي ادى إلى استشهاد ثلاثة رجال من الدفاع المدني خلال قيامهم اليوم بمهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون وادّت أيضا إلى استشهاد مواطنين مدنيين .
واعتبر
الرئيس عون
أن هذا الاعتداء يضاف الى سلسلة اعتداءات استهدفت عاملين في الإغاثة والإسعاف ما يدلل على أن
إسرائيل
تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في حقول الإنقاذ والإسعاف والطبابة .
وقدم الرئيس عون تعازيه إلى عائلات
الشهداء
الثلاثة والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش ورفاق الشهداء منوهاً بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الدفاع المدني والهيئات الإنسانية والاسعافية والطبية في
لبنان
خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخه.
Advertisement
العماد جوزاف عون
الصليب الأحمر
المدير العام
الرئيس عون
الإسرائيلي
جوزاف عون
الجمهوري
رئيس عون
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24