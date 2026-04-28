عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية

دان رئيس الجمهورية الاعتداء الذي ادى إلى استشهاد ثلاثة رجال من الدفاع المدني خلال قيامهم اليوم بمهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون وادّت أيضا إلى استشهاد مواطنين مدنيين .

واعتبر أن هذا الاعتداء يضاف الى سلسلة اعتداءات استهدفت عاملين في الإغاثة والإسعاف ما يدلل على أن تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في حقول الإنقاذ والإسعاف والطبابة .

وقدم الرئيس عون تعازيه إلى عائلات الثلاثة والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش ورفاق الشهداء منوهاً بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها الدفاع المدني والهيئات الإنسانية والاسعافية والطبية في خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخه.

