Advertisement

ليلٌ صعب في الجنوب.. مجازر إسرائيلية مستمرة والدفاع المدني يدفع ثمن الحرب مجددا

فيما تبدو الهدنة محصورة بالمشهد السياسي في بيروت، بقي الجنوب تحت النار، مع توسّع الاعتداءات الإسرائيلية على أكثر من محور، من مجدل زون إلى جويا وجبشيت والشهابية والطيري، وصولاً إلى القنطرة حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تفجير نفق قال إنه تابع لـ"حزب الله".

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد ثلاثة من عناصرها أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون - صور.

وكان الجيش قد أعلن، عبر منصة "إكس"، إصابة عسكريين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في البلدة، أثناء عملية إنقاذ مواطنين.


ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عناصر الدفاع المدني الثلاثة، إضافة إلى سقوط مدنيين، معتبراً أن هذا الاستهداف يضاف إلى سلسلة اعتداءات طالت العاملين في الإغاثة والإسعاف.

وأكد عون أن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في الإنقاذ والطبابة. كما قدم تعازيه إلى عائلات الشهداء والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش ورفاقهم، منوهاً بتضحيات الدفاع المدني والهيئات الإنسانية والطبية في هذه المرحلة الصعبة.

بدوره، دان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني، معتبراً أن الاعتداء الذي طال مسعفين خلال أداء مهمة إنسانية يشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وتزامناً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة جويا في قضاء صور أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 بجروح، بينهم 5 أطفال و5 إناث.

وفي جبشيت، سقط عدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في حي الجبل داخل البلدة، فيما سُجلت غارات وهمية للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الزهراني وصولاً إلى صيدا.

ميدانياً أيضاً، طالت الغارات بلدات الشهابية والطيري، وسُجل استهداف في اتجاه مجدل زون قرب فرق الدفاع المدني اللبناني والجيش. كما أفيد عن تفجير مسيّرة إسرائيلية سيارة على الطريق العام قرب مفرق الحنية.

وفي طيردبا، استهدفت غارة إسرائيلية أحد المنازل، ما أدى إلى سقوط شهداء بينهم نساء وأطفال، فيما تم انتشال شهيد من تحت الركام في تبنين، وشهيدين وجريحين من المنزل المستهدف في شقرا.

وبالتوازي مع التصعيد الجوي، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق في جنوب لبنان قال إنه تابع لـ"حزب الله"، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن النفق الذي فُجّر في القنطرة يقع على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود ولا يخترق الأراضي الإسرائيلية.
Advertisement
29/04/2026 02:09:13
