ليلٌ صعب في الجنوب.. مجازر إسرائيلية مستمرة والدفاع المدني يدفع ثمن الحرب مجددا

ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عناصر الدفاع المدني الثلاثة، إضافة إلى سقوط مدنيين، معتبراً أن هذا الاستهداف يضاف إلى سلسلة اعتداءات طالت العاملين في الإغاثة والإسعاف.وأكد عون أن تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمسعفين وعناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والعاملين في الإنقاذ والطبابة. كما قدم تعازيه إلى عائلات الشهداء والمدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش ورفاقهم، منوهاً بتضحيات الدفاع المدني والهيئات الإنسانية والطبية في هذه المرحلة الصعبة.بدوره، دان والبلديات أحمد الحجار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر الدفاع المدني، معتبراً أن الاعتداء الذي طال مسعفين خلال أداء مهمة إنسانية يشكل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.وتزامناً، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة جويا في قضاء صور أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 بجروح، بينهم 5 أطفال و5 إناث.وفي جبشيت، سقط عدد من الإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً مأهولاً في حي الجبل داخل البلدة، فيما سُجلت غارات وهمية للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الزهراني وصولاً إلى صيدا.ميدانياً أيضاً، طالت الغارات بلدات الشهابية والطيري، وسُجل استهداف في اتجاه مجدل زون قرب فرق الدفاع المدني اللبناني والجيش. كما أفيد عن تفجير مسيّرة إسرائيلية سيارة العام قرب مفرق الحنية.وفي طيردبا، استهدفت غارة إسرائيلية أحد المنازل، ما أدى إلى سقوط شهداء بينهم نساء وأطفال، فيما تم انتشال شهيد من تحت الركام في تبنين، وشهيدين وجريحين من المنزل المستهدف في شقرا.وبالتوازي مع التصعيد الجوي، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق في جنوب قال إنه تابع لـ"حزب الله"، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن النفق الذي فُجّر في القنطرة يقع على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود ولا يخترق الأراضي الإسرائيلية.