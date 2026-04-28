سلام عقب استهداف عناصر الدفاع المدني: الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة في المحافل الدولية

دان رئيس الحكومة استهداف عناصر الدفاع المدني في مجدل زون.



وكتب عبر حسابه على "أكس": "ان استهداف عناصر من الدفاع المدني في مجدل زوين واستشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها اسرائيل. وهي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادىء وقواعد .

ان الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة النكراء في المحافل الدولية، وحشد كل الجهود لإلزام اسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار. أتقدم بأصدق التعازي من عائلات ومن قيادة وعناصر الدفاع المدني.

لشهدائنا الأبطال وتمنياتنا الشفاء العاجل للجرحى".

