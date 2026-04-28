مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلاثاء 28/4/2026* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون الـ"أن بي أن"على قاعدة "يقتل القتيل ويمشي في جنازته" يقول رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في الإتصال الهاتفي الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار في هش.هشاشة وقف النار هذه ليس منشأها كيانه بل الجانب اللبناني بحسب زعمه.واقع الحال أن الإعتداءات هي التي تنتهك الهدنة النظريةوقد طالت غاراتها الحربية والمسيرة وقذائفها المدفعية والفوسفورية اليوم عشرات البلدات الجنوبية لكن أعنفها استهدف قرى القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل.وفي الوقت نفسه كانت آلة النسف والتفجير تفتك بالمنازل السكنية في قرى حدودية يحتلها العدو وتحولها إلى ركام.هذه الإعتداءات سبقتها موجة تهديد ووعيد جديدة للبنان على لسان قادة العدو بدءا بنتنياهو الذي قال إن المهمة لم تنته بعد وإن لدينا حرية عمل لإحباط ما وصفه بتهديدات فورية وأخرى في طور التكوين.أما وزير الحرب يسرائيل كاتس فأكد أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع استمرار إستهداف قواته ومستعمرات الجليل مهددا بنار ستحرق أرز لبنان.والواقع إن هذه التهديدات والإعتداءات تجري وقائعها تحت نظر الاميركيين وبغطاء منهم على ما اتضح مجددا من تصريحات ماركو روبيو الأخيرة.فقد منح إسرائيل الحق في التعامل مع ما وصفها بالتهديدات معتبرا ان ما تقوم به عمليات دفاعية ضمن إطار إتفاق وقف إطلاق النار. على أن العمليات الدفاعية الحقيقية هي تلك التي تنفذها المقاومة مسجلة على نحو يومي ما يصفه العدو بحدث أمني صعب في جنوب لبنان.وأصعب هذه الأحداث تتولى تنفيذها مسيرات إنقضاضية يعترف القادة الإسرائيليون بانسداد أفق مواجهتها ويؤكدون أنهم محبطون بسبب هذا التهديد الذي يشكل تحديا عملياتيا كبيرا.ويسخر قادة ميدانيون ووسائل إعلام عبرية من الإجراءات الهزيلة المتخذة لمواجهة هذا التهديد معتبرين أنها حلول مرتجلة غير كافية.وثمة إجراءات وأفكار ومقترحات غير كافية بعد لإعادة المفاوضين والإيرانيين إلى قاعة التفاوض في عاصمة الوساطة الباكستانية لكن الدبلوماسية المكثفة مستمرة خلف الكواليس والمقترحات والعروض تتطاير بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء.مقدمة الـ"أم تي في"الجنوب بين التفجير والتدمير والتهجير.في المقابل سردية المرتكزة على التخويف من احتلال اسرائيلي دائم للأراضي تسقط وتتهاوى. وزير الخارجية الاسرائيلية جدعون ساعر اكد انه اذا تم تفكيك البنية التحتية لحزب الله في الجنوب فلن تكون هناك ضرورة للوجود العسكري الاسرائيلي فيه.بالتوازي، أعلن وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو ان اسرائيل لا تعتبر لبنان عدوا لها، اذ ان الصراع قائم مع حزب الله، وبالتالي فان وجودها في الجنوب هو لحماية مستوطناتها الشمالية وليس احتلالا.الموقفان يسقطان حجج حزب الله، ويثبتان مرة جديدة ان مقاومته هي التي تأتي بالاحتلال لا العكس.لكن مع ذلك، الحزب يواصل تخوين الاخرين، بقدر ما يواصل الادعاء انه يحمي الجنوب واهله، وهي حماية باتت موضع سخرية وتندر.فأي حماية يؤمنها حزب الله فيما اسرائيل تواصل توجيه انذاراتها القاتلة الى القرى والبلدات الجنوبية؟واي حماية يؤمنها حزب الله فيما عمليات التفجير للمنازل ولمنشآت جنوبية مستمرة، وآخرها اليوم ملعب بنت جبيل؟واي حماية يؤمنها حزب الله وعمليات التمشيط والاستهدافات لا تتوقف؟ورغم كل ذلك يقول انه لا يريد المفاوضات المباشرة التي يدعو اليها رئيس الجمهورية. والحقيقة ان الحزب ليس ضد هذه المفاوضات، بل ضد ان تتولاها الدولة اللبنانية لا هو.اذ لا مشكلة عنده بالمفاوضات المباشرة متى اعترفت الدول الكبرى بدوره وبمصالحه، وحتى لا مشكلة عنده في ان يبيع اسرائيل "من كيس" لبنان والمصلحة اللبنانية.وهو ما حصل في ملف الترسيم البحري مثلا، عندما باع الحزب قسما من نفط لبنان ليحافظ على وجوده ودوره واولويته في المعادلة اللبنانية.البداية من الوضع في الجنوب. فالهدنة ليست قائمة الا في ، اما في المناطق الحدودية فاخلاءات وغارات وصورايخ ومسيرات وتفجيرات.مقدمة "المنار"لا حلول في جنوب لبنان، ويجب قول الحقيقة لسكان .هذا ما قاله الإعلام العبري المطلع على واقع الحال الميداني والسياسي، معتبرا أن كيانهم وقع في كمين استراتيجي لحزب الله الذي لا يمكن إبعاده عن الحدود، أما تفكيك سلاحه فمجرد ترهات – بحسب الخبير الصهيوني بن كسبيت الذي قال: نحن منظومة لا نتعلم.وفي بلدنا من لا يريد أن يتعلم، لا من تجارب التاريخ المرة ولا من وقائعالحاضر الصعبة، فيصعبون على أنفسهم وسلطتهم وعموم الوطن الحال الصعبة أصلا. لا يزالون على حالهم، يهربون من الأخطاء إلى الخطايا، يورطهم الصهيوني والأميركي كل يوم ويجرهم إلى خندقه الصريح، ولا من يوضح أو يخجل، حتى بات الشك يلامس اليقين أنهم ورطوا أنفسهم والبلد بما لن يقدروا عليه، ومن خارج القانون والدستور والميثاق.فبحسب صديق السلطة اللبنانية ومرشدها "مارك روبيو"، فإن "إسرائيل" ولبنان ليسا بحالة حرب، بل كلاهما بمواجهة حزب الله، مستشهدا بالمفاوضات التي تجري بين وفد السلطة اللبنانية وممثل الحكومة الصهيونية. بل أضاف الوزير الأميركي العارف بما كتب فوق الطاولة وتحتها في واشنطن أن العمل جار لتجهيز الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله.ولا من يواجه هذا الكلام في سلطة باتت كمن تلحس المبرد كل يوم، وتشرب من دمها لتروي عطش عجرفتها وتعنتها، وتصر على الهروب إلى الأمام فوق دماء أهلها النازفة أنهارا في الجنوب، وبين ركام ما تبقى من منازل يهدمها العدو على عين مفاوضاتها المشؤومة وهدنتها الملعونة، المشرعنة لإطلاق النار لا لوقفه.هدنة سأل عنها الرئيس نبيه بري اليوم المعنيين، مؤكدا أنه لا بحث في أي أمر بانتظار وقف إطلاق النار في لبنان.وفي انتظار أن يستفيق المعنيون ويفتحوا الطرقات الوطنية التي أغلقوها بالمواقف والتصريحات الخالية من المسؤولية الوطنية، فإن سؤال النائب حسين الحاج حسن لهم ماذا فعلوا خلال خمسة عشر شهرا من الدبلوماسية واستقبال المسؤولين الأميركيين فيما الشهداء اللبنانيون بالمئات والخروقات بالآلاف، مؤكدا أن المقاومة تريد التفاهم الوطني ولا تقوم بحملة تخوين ضد أحد، لكن السؤال مشروع وكذلك الانتقاد، وعلى هؤلاء التوضيح بدءا من بنود وقف إطلاق النار إلى كلام نتنياهو وروبيو وغيرهما.وليس غيره من له القرار والفصل – اي الميدان الذي تحكمه مشاهد العبوات الطائرة بعد تلك الناسفة التي تجعل آليات وجنود الصهاينة كعصف مأكول، ولن يحمهم موجات الجنون من القتل والتدمير وارتكاب المجازر والغارات من الجنوب الى البقاع، بالاسلحة الاميركية وموافقة السلطة اللبنانية.وكواقف على حافة الهاوية لا يزال دونالد ترامب يسوق المشهد العالمي، وآخر إبداعاته أن إيران أبلغته أنها انهارت، وتبحث عن قادتها.فيما حقيقة أداء قيادتها وشعبها – من الميدان العسكري إلى ذاك الدبلوماسي- أنهم يسوقون ترامب إلى جنون حقيقي.مقدمة الـ"أو تي في"المسار الايراني والمصير اللبناني بين الغموض والمجهول.فإذا كان ثابتا أن الغموض يسود المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، وسط الحديث المتكرر عن عروض مرفوضة من الجانبين، وأخرى معدلة قيد الاعداد، فالواضح ان المجهول هو مصير لبنان في ضوء استفحال الاعتداءات الاسرائيلية رغم وقف النار المعلن، وفي موازاة تعثر الحلول السياسية، سواء على المستوى الداخلي او الديبلوماسي.فعلى المسار الايراني، الجديد في الساعات الاخيرة معلومات عن مقترح معدل يعمل عليه الوسطاء، في وقت كشفت وسائل اعلام اميركية ان طهران تطلب من واشنطن رفع الحصار عن موانئها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.لكن في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران أبلغت أنها في حالة انهيار وتريد منها فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.وأما لبنانيا، فتعثر للقاء الثلاثي الذي كان مزمعا عقده غدا بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، بفعل غياب الرؤية المشتركة للمرحلة.وفيما ترتقب الخطوة التالية على مستوى التفاوض اللبناني-الاسرائيلي في واشنطن، واصلت اسرائيل تهديداتها وغاراتها.وأما عمليات الجرف والهدم والتفجير فبلغت اليوم حدها الاقصى، ما دفع بها الى تحذير مستوطني الجليل من ارتدادات تفجير نفق في القنطرة.وفي الموازاة، اعلنت اسرائيل اصدار تعليمات بتدمير كل بنية تحتية وصفتها بالارهابية في المنطقة الواقعة جنوب لبنان حتى الخط الاصفر.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"اليوم ينقضي الشهر الثاني على بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية، والشهر الثاني إلا أربعة أيام على حرب إسرائيل وحزب الله.الصورة من إيران تختصر بالتالي: أقفلت إيران مضيق هرمز فردت واشنطن بحصار المضيق، هرمز لا يخنق واشنطن بل يخنق الدول التي تحتاج إليه، لكن حصار واشنطن للمضيق يخنق إيران، وهكذا يمكن اختصار معادلة إيران بشطر من قصيدة محمود درويش "حاصر حصارك"، أما كيف ستنتهي؟ فلا أحد يملك الجواب.اللافت اليوم في ما قاله الرئيس ترامب من أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها في حالة انهيار وتريد منها فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن خلال محاولة تسوية أوضاع قيادتها.ولم يتضح من منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي كيف أوصلت إيران هذه الرسالة.ولكن في المقابل، وعلى نقيض من ذلك، ينقل إعلام رسمي عن متحدث باسم الجيش الإيراني أن الحرب لم تنته بعد و"لقد حدثنا قائمة الأهداف والعتاد للقوات المسلحة".في لبنان، وتحديدا في الجنوب، الحرب إلى مزيد من التصعيد، وهذا المساء أعلنت إسرائيل أنها فجرت نفقا في بلدة القنطرة.رئيس أركان الجيش ايال زامير، هدد بعدم مغادرة لبنان وبقية الجبهات حتى ضمان أمن طويل الأمد لإسرائيل، وهو أعلن أن العام ألفين وستة وعشرين هو عام القتال المكثف.التصعيد العسكري ترافق مع إدخال حزب الله نوعية جديدة من الأسلحة هي سلاح "الدرونز".=======* مقدمة "الجديد"مبنى فقرية فقضاء ماذا بعد وما المانع من أن يصدر "المهرج المرقط " بلكنته الحاقدة أوامر إخلاء البلاد من العباد وضمها بعد اللون الأحمر إلى "الخط الأصفر" لتحقيق حلمه "الوردي" فيما يسمى بإسرائيل الكبرى.وعلى ناقوس الخطر لم تعد القضية القضاء على ما يسميه بنية حزب الله ومنشآته وتأمين مستوطنات الشمال وإن أعلن جيشه تفجير نفق بخمسمئة وسبعين طنا من المتفجرات أتت على تلة "القنطرة" بل تعدتها بعد التفريغ إلى التفجير وإلى تدمير ممنهج لكل معالم الحياة ومحو كل أثر عمر قرونا على تلك الأرض ونسفها ببشرها وحجرها وأبعد من ذلك إلى جعل صيدا وبيروت وباقي المدن "معسكرات" نزوح مكتظة بالمدنيين وكيوم "الحشر" يدفع العدو الإسرائيلي الساحة اللبنانية إلى الانفجار السكاني وتاليا الفوضى والانزلاق نحو المحظور.وفي موسم الهجرة القسرية من الجنوب إلى الشمال فإن "سكة" عين التينة - بعبدا جرى ترميمها بعدما خسفتها مواقف يوم الإثنين وبالتزامن مع إحياء مناسبة "أربعاء أيوب" لم يعد للصبر حدود واللقاء الثلاثي المرتقب بين الرئاسات لا يزال ساري المفعول لناحية الذهاب إلى تهدئة الخطاب عالي السقف على قاعدة أن لا مصلحة لأحد بتوتير الساحة الداخلية عملا بمقررات زيارة المبعوث السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان.وتاليا بعد اتضاح رؤية حرب التخوين والتخوين المضاد بين حزب الله ورئيس الجمهورية حيث لعب عامل الوقت على الوتر فموقف عون أمام وفد حاصبيا العرقوب استبق بيان الشيخ نعيم قاسم ولم يأت في معرض الرد عليه مضافا إلى ذلك أن مروحة الاتصالات لم تنقطع بين معاوني عون وبري.وبحسب معلومات الجديد فقد نشطت الاتصالات في الساعات الماضية بين الطرفين لبلورة موقف ما , يعيد ترتيب أوراق اللقاء.وأبعد من "زوبعة" مطلع الأسبوع فإن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل لم يكشف عن موعدها المقبل ولا عن شكل الوفدين وبحسب مصادر سياسية فإن الجانب الأميركي أصبح أكثر تفهما للخصوصية اللبنانية وتوازناتها الداخلية مع النأي باللقاء الثنائي بين عون ونتنياهو جانبا وتحييد التطبيع عن اي نقاش.وإلى المصادر السياسية كشفت مصادر دبلوماسية أن فرنسا وبعد محاولة إقصائها أمسكت بالملف اللبناني من خارج ساحته عبر جولة يقوم بها وزير خارجيتها جان نويل بارو تبدأ من السعودية مرورا بالإمارات وصولا إلى سلطنة عمان.وإلى أن ترسو نتائج الجولة على البر اللبناني فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفي آخر إصداراته أعلن أنه تلقى برقية عاجلة من إيران بأنها في حالة انهيار وبأنها تطلب فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن بينما يحاولون تسوية وضع قيادتهم وإلى حين فك شيفرة البرقية أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني الاستعداد لأي اعتداء جديد وسيواجه العدو بتجهيزات وأساليب جديدة.وأما في السياسة فقد نقلت واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني أن طهران تشترط على واشنطن رفع الحصار عن موانئها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.وعلى ضفافه المتقلبة ترأست السعودية قمة تشاورية استثنائية لمجلس التعاون الخليجي.وفي جدة جرى البحث بمستجدات إسلام آباد وجهود الوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران إضافة إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب على دول المجلس والمنطقة وانتهت إلى تكثيف التنسيق بما يعزز دور دول المجلس في دعم المسارات الدبلوماسية لاصلاح ذات البين.