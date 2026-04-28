|
لبنان
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
28-04-2026
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مفوضية الإعلام في
الحزب التقدمي الاشتراكي
البيان الآتي:
تُدين مفوضية الإعلام في "التقدمي" بأشدّ العبارات الاستهداف
الإسرائيلي
المتكرر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني، والذي بلغ ذروته مساء اليوم باستشهاد ثلاثة من عناصر
المديرية العامة للدفاع المدني
أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في بلدة مجدل زون.
إن استمرار استهداف المسعفين والمنقذين، يشكّل جريمة موصوفة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وإذ يُحيّي "التقدمي" تضحيات عناصر الدفاع المدني الذين أثبتوا، أنهم
خط الدفاع
الأول عن حياة المواطنين في أحلك الظروف، يدعو
المجتمع الدولي
إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة، ووضع حدّ لاستهداف
إسرائيل
الطواقم الإنسانية التي يجب أن تبقى بمنأى عن أي أعمال عسكرية.
