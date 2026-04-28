"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني

صدر عن مفوضية الإعلام في البيان الآتي:



تُدين مفوضية الإعلام في "التقدمي" بأشدّ العبارات الاستهداف المتكرر لطواقم الإسعاف والدفاع المدني، والذي بلغ ذروته مساء اليوم باستشهاد ثلاثة من عناصر أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في بلدة مجدل زون.



إن استمرار استهداف المسعفين والمنقذين، يشكّل جريمة موصوفة وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.



وإذ يُحيّي "التقدمي" تضحيات عناصر الدفاع المدني الذين أثبتوا، أنهم الأول عن حياة المواطنين في أحلك الظروف، يدعو إلى تحمّل مسؤولياته والضغط لوقف هذه الاعتداءات الممنهجة، ووضع حدّ لاستهداف الطواقم الإنسانية التي يجب أن تبقى بمنأى عن أي أعمال عسكرية.

