تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزير الصحة: استهداف الدفاع المدني استكمال لسياسة الأرض المحروقة
Lebanon 24
28-04-2026
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
وزير الصحة
العامة، الدكتور ركان
ناصر الدين
، بأشد عبارات الاستنكار الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو
الإسرائيلي
اليوم، باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون.
وأشار الوزير ناصر الدين إلى أن هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني، حيث ارتفع عدد
شهداء
القطاع الصحي إلى 103 شهداء منذ الثاني من آذار. واعتبر أن هذا الإمعان في القتل يمثل ضرباً بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لاتفاقيات
جنيف
التي تمنح حصانة مطلقة للمسعفين والطواقم الطبية في الميدان.
ووجه الوزير نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والأممية، مطالباً إياها بالخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج، مؤكداً أن الصمت عن استهداف "السترات البيضاء" هو طعنة في جوهر القيم الإنسانية.
وختم ناصر الدين بالتشديد على أن الوزارة، وبالتعاون مع
اللجنة الوطنية
للقانون الدولي الإنساني، تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات تفصيلياً لبناء ملف جنائي دولي صلب، مؤكداً: "إن مسعفينا ليسوا أرقاماً، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن؛ فالمحاسبة قادمة، والعدالة آتية حتماً ولو بعد حين".
Advertisement
اللجنة الوطنية
اللجنة الوطني
اتفاقيات جنيف
ناصر الدين
الإسرائيلي
وزير الصحة
سترات ال
إسرائيل
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24