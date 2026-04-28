تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قمة روحية مرتقبة في مقر المجلس الشيعي او دار الطائفة الدرزية

Lebanon 24
28-04-2026 | 22:47
A-
A+
قمة روحية مرتقبة في مقر المجلس الشيعي او دار الطائفة الدرزية
قمة روحية مرتقبة في مقر المجلس الشيعي او دار الطائفة الدرزية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 كتب رضوان عقيل في" النهار": يجري التحضير لعقد قمة روحية مسيحية - إسلامية في توقيت لا يحسد عليه رؤساء الطوائف، مع تصاعد الخلافات السياسية حيال جملة من القضايا على وقع عصف الاعتداءات الإسرائيلية وتهجير الجنوبيين وتدمير بلداتهم.
 يدرك رؤساء الطوائف قبل غيرهم أنهم لا يخرجون في الخطوط العامة عن مزاج الزعماء السياسيين لطوائفهم، وخصوصا عند المسلمين. وما ينطبق على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ينسحب على دار الفتوى ومشيخة العقل. ولا يعني هذا الحكم أن بكركي تخرج عن الخطوط العامة لرئاسة الجمهورية، علما أنها متناغمة مع الرئيس جوزف عون أكثر من سلفه الرئيس ميشال عون.
 
كان نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ علي الخطيب أول المبادرين قبل ثلاثة أسابيع للدعوة إلى هذه القمة، وأجرى اتصالات برؤساء الطوائف ولم يتلقّ اعتراضا منهم، على قاعدة أن ظرف البلد وما يجتازه يتطلب جمع رؤساء الطوائف تحت مظلة واحدة والخروج ببيان مشترك جامع يعبّر عما يتطلبه مجموع اللبنانيين. ولا وهم عند هذه المرجعيات بالتأثير في المسارات السياسية الناشطة على خط منع الفتنة "لأن البلد مشلع ويحتاج إلى لملمته".
لم يحدد بعد تاريخ القمة في انتظار تقريب مواعيد رؤساء الطوائف، ويعمل الخطيب لاستضافتها في مقر المجلس في الحازمية. وثمة طرح لعقدها في دار الطائفة الدرزية في بيروت. ولا تعترض دار الفتوى ولا بكركي على المكانين.
 وقد باشر أعضاء اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي - المسيحي التحضير للبيان. وفي المعلومات أن مسوّدة البيان أصبحت جاهزة ويشرف عليها الدكتور محمد السماك، "الخبير المحلف" في هذا النوع من بيانات القمم التي لم يكن بعيدا من مضمونها منذ سبعينيات القرن الفائت. ويقول لـ"النهار" إن ثمة إجماعا على عقد القمة المنتظرة، على أن يكون البيان الذي أعدّ الجزء الأكبر منه معبّرا عن كل الطوائف. 
 هل الظرف السياسي والانقسامات بين الأفرقاء مؤاتية لقمة روحية ناجحة؟ يجيب السماك بأن "القمة تخدم الوضع السياسي في البلد من خلال اجتماع المرجعيات الدينية وتقديمها كلاما وطنيا بلغة مشتركة، فيما يتنافر كلام السياسيين. وثمة جدوى كبيرة من خروج القمة بنص وطني حيال قضايا ساخنة وحساسة في الرد على مقتضيات الوضع الحالي في البلد، عبر إبراز نفس وطني يحتاج إليه اللبنانيون الذين ينتظرون كلاما لتصحيح ما يحصل في السياسة".
 لا تكمن المشكلة في رأيه لدى المرجعيات الدينية التي تستطيع أن "تقدم لغة واحدة حيال قضايا حساسة، وهذا ما تتميز به، وهي قادرة على الترفع عن الحسابات والمصالح السياسية بالتعبير عن التحديات بضمير وطني". ولا يرى السماك مشهد عام 1975 في الشارع اليوم "رغم الاحتقان. وثمة محاولات لتحريكه وإثارة نعرات طائفية، ولذلك فإن عقد القمة الروحية يصبح أكثر من ضرورة لتنفيس  الاحتقانات. نتعامل مع أخطار إسرائيل في شكل وطني وجامع، ونقف ضد عدوانها وضد تهجير أهلنا وتدمير بلداتنا".
 
لا تشكيك في نيات القائمين على لجنة الحوار، لكن تصريحات القوى السياسية والكتل النيابية والحزبية تستطيع التغطية على القمة الروحية وأهميتها في هذا التوقيت، ولا سيما مع ارتفاع موجات الردود بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله" التي قد تهدد التئامها.
 
الإسرائيلية

الإسرائيلي

ميشال عون

علي الخطي

نائب رئيس

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24