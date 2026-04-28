تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
هل فتحت واشنطن قناة مع "حزب الله"؟
Lebanon 24
28-04-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت مرلين وهبة في" الجمهوريةحين يلمّح رئيس أميركي إلى إمكان إشراك جهة تصنّفها بلاده «منظمة إرهابية»، فإنّ ذلك يخرق
القاعدة
الديبلوماسية الكلاسيكية. صحيح أنّ
واشنطن
درجت تاريخياً على الفصل بين الموقف المعلن والقنوات الخلفية، لكن إدخال «حزب الله» في خطاب علني بصيغة النصح، يشي بأنّ مقاربة «التجاهل الرسمي» لم تعد كافية لإدارة ملف معقّد كلبنان. هل كانت العبارة زلّة لسان؟ أم تمهيداً مدروساً لواقع يجري تشكيله بهدوء في إشارة تتجاوز الديبلوماسية التقليدية؟
في الواقع، تعرف الإدارة الأميركية أنّ أي ترتيبات أمنية أو سياسية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لا يمكن أن تُفرض من دون موافقة القوى الفاعلة على الأرض، وهنا يبرز «حزب الله» كعامل حاسم. في هذا السياق، لا يبدو الحديث عن «إشراك الحزب» خروجاً عن الواقع بقدر ما هو اعتراف به. فالدولة
اللبنانية
، على الرغم من رمزيتها الدستورية، لا تملك وحدها مفاتيح القرار الأمني في الجنوب. وبالتالي، أي اتفاق لا يمرّ مباشرة أو مداورة عبر الحزب، يبقى ناقصاً وقابلاً للاهتزاز. التناقض الظاهر بين تصنيف الحزب والعقوبات المفروضة عليه من جهة، وإمكان الانخراط معه سياسياً من جهة أخرى، ليس جديداً في السياسة الأميركية. فقد أثبتت تجارب سابقة أن واشنطن قادرة على تعديل أدواتها بسرعة عندما تفرض الوقائع ذلك. إشارات
دونالد ترامب
حول تخفيف بعض الضغوط على
إيران
في سياق التفاوض، تعكس هذه البراغماتية. فإذا كان الهدف هو تثبيت تهدئة أو بلوغ تسوية أوسع، فإن الأدوات بما فيها العقوبات تصبح قابلة للتكيّف.
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24