Najib Mikati
هل فتحت واشنطن قناة مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:15
كتبت مرلين وهبة في" الجمهوريةحين يلمّح رئيس أميركي إلى إمكان إشراك جهة تصنّفها بلاده «منظمة إرهابية»، فإنّ ذلك يخرق القاعدة الديبلوماسية الكلاسيكية. صحيح أنّ واشنطن درجت تاريخياً على الفصل بين الموقف المعلن والقنوات الخلفية، لكن إدخال «حزب الله» في خطاب علني بصيغة النصح، يشي بأنّ مقاربة «التجاهل الرسمي» لم تعد كافية لإدارة ملف معقّد كلبنان. هل كانت العبارة زلّة لسان؟ أم تمهيداً مدروساً لواقع يجري تشكيله بهدوء في إشارة تتجاوز الديبلوماسية التقليدية؟
في الواقع، تعرف الإدارة الأميركية أنّ أي ترتيبات أمنية أو سياسية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لا يمكن أن تُفرض من دون موافقة القوى الفاعلة على الأرض، وهنا يبرز «حزب الله» كعامل حاسم. في هذا السياق، لا يبدو الحديث عن «إشراك الحزب» خروجاً عن الواقع بقدر ما هو اعتراف به. فالدولة اللبنانية، على الرغم من رمزيتها الدستورية، لا تملك وحدها مفاتيح القرار الأمني في الجنوب. وبالتالي، أي اتفاق لا يمرّ مباشرة أو مداورة عبر الحزب، يبقى ناقصاً وقابلاً للاهتزاز. التناقض الظاهر بين تصنيف الحزب والعقوبات المفروضة عليه من جهة، وإمكان الانخراط معه سياسياً من جهة أخرى، ليس جديداً في السياسة الأميركية. فقد أثبتت تجارب سابقة أن واشنطن قادرة على تعديل أدواتها بسرعة عندما تفرض الوقائع ذلك. إشارات دونالد ترامب حول تخفيف بعض الضغوط على إيران في سياق التفاوض، تعكس هذه البراغماتية. فإذا كان الهدف هو تثبيت تهدئة أو بلوغ تسوية أوسع، فإن الأدوات بما فيها العقوبات تصبح قابلة للتكيّف.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معطيات ميدانية تفتح الاحتمالات: هل يخسر "حزب الله" بنت جبيل؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة تزعم: استهدفنا مقرّ طوارىء أمين عام "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة الـ14 الإسرائيلية: دمار كبير نتيجة قصف "حزب الله" موقعا في كريات شمونة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:14:37 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-04-29
Lebanon24
00:48 | 2026-04-29
Lebanon24
23:32 | 2026-04-28
Lebanon24
23:18 | 2026-04-28
Lebanon24
23:13 | 2026-04-28
Lebanon24
23:11 | 2026-04-28
