بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله

#عاجل ‼️منصات إطلاق، مخازن وسائل قتالية ومبانٍ استُخدمت لتدعيم مخططات إرهابية: جيش الدفاع الإسرائيلي يهاجم بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق جنوب لبنان



Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) April 29, 2026

أعلنت المتحدثت باسم الجيش واوية أن قوات الجيش الاسرائيلي نفّذت، يوم أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة ، شمال ما يُعرف بـ" الأمامي".وتابعت: شملت الأهداف منصات إطلاق صواريخ "جاهزة ومحمّلة"، إضافة إلى مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية قال إنها تُستخدم من قبل لتنفيذ هجمات ضد الجنود الإسرائيليين وداخل .وأشارت الى ان قوات الفرقة 146 رصدت ثلاثة عناصر من منظمة حزب الله، كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار باتجاه قواتنا. وفور رصدهم، هاجم سلاح الجو وقضى على المخربين.واضافت: وفي عدة حوادث أمس أطلقت منظمة حزب الله عدة طائرات مسيّرة مفخخة انفجرت بالقرب من قوات التي تعمل في جنوب ، جنوب خط الدفاع الأمامي. ونتيجة لذلك، أُصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.وأكدت ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني وقوات الجيش ، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.