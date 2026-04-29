لبنان

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله

29-04-2026 | 00:48
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله
أعلنت المتحدثت باسم الجيش الإسرائيلي ايلا واوية أن قوات الجيش الاسرائيلي نفّذت، يوم أمس الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان، شمال ما يُعرف بـ"خط الدفاع الأمامي".
وتابعت: شملت الأهداف منصات إطلاق صواريخ "جاهزة ومحمّلة"، إضافة إلى مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية قال إنها تُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ هجمات ضد الجنود الإسرائيليين وداخل إسرائيل.
وأشارت الى ان قوات الفرقة 146 رصدت ثلاثة عناصر من منظمة حزب الله، كانوا يعملون على تعزيز مخطط إطلاق نار باتجاه قواتنا. وفور رصدهم، هاجم سلاح الجو وقضى على المخربين.

واضافت: وفي عدة حوادث أمس أطلقت منظمة حزب الله عدة طائرات مسيّرة مفخخة انفجرت بالقرب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي تعمل في جنوب لبنان، جنوب خط الدفاع الأمامي. ونتيجة لذلك، أُصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلته.
وأكدت ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش ، ويعمل وفق توجيهات المستوى السياسي.
 
