تخفيف الهجوم على الشرع

تتحدث مصادر مطلعة عن مساعٍ يقوم بها "حزب الله
" لخفض مستوى الهجوم الإعلامي الذي يشنه بعض المقربين منه على نظام الرئيس أحمد الشرع
في سوريا
.
ووفق هذه المعطيات، يعمل "الحزب" على ضبط الإيقاع
الإعلامي وتفادي التصعيد الذي قد ينعكس سلباً على طبيعة العلاقة المفترضة وغير المباشرة مع دمشق
، وفي الوقت نفسه، تشير المعلومات إلى محاولات لتقييد النشاط الإعلامي الواسع لخصوم الشرع من السوريين المقيمين في لبنان
، ولا سيما مناصري النظام السابق، الذين يُقال إنهم يستفيدون من دعم وغطاء يأتي من خارج لبنان لمواصلة تحركاتهم ونشاطهم الإعلامي.