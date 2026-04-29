نداء عاجل من وزير الصحة إلى المنظمات الدولية والأممية: للخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج

29-04-2026 | 02:14
نداء عاجل من وزير الصحة إلى المنظمات الدولية والأممية: للخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج
نداء عاجل من وزير الصحة إلى المنظمات الدولية والأممية: للخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج photos 0
دان وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في بيان، "بأشد عبارات الاستنكار الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، باستهدافه المباشر لمسعفي الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ إنسانية في بلدة مجدل زون".


ورأى أن "هذه الجريمة ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي استكمال لسياسة الأرض المحروقة واستهداف مقومات الصمود اللبناني، حيث ارتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى 103 شهداء منذ الثاني من آذار". واعتبر أن "هذا الإمعان في القتل يمثل ضرباً بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف الدولية، وتحدياً سافراً لاتفاقيات جنيف التي تمنح حصانة مطلقة للمسعفين والطواقم الطبية في الميدان".


ووجه "نداءً عاجلاً إلى المنظمات الدولية والأممية"، مطالباً إياها "بالخروج عن صمتها إزاء هذا التمادي الممنهج"، مؤكداً أن "الصمت عن استهداف السترات البيضاء هو طعنة في جوهر القيم الإنسانية".


وشدد على أن "الوزارة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تقوم بتوثيق هذه الانتهاكات تفصيلياً لبناء ملف جنائي دولي صلب"، مؤكدا أن "مسعفينا ليسوا أرقاماً، ولن نسمح بأن تمر هذه الجرائم بمرور الزمن، فالمحاسبة قادمة، والعدالة آتية حتماً ولو بعد حين".
