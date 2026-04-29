عبدالله: إجرام العدو طال أبطال الدفاع المدني والمطلوب تحقيق دولي

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "ها هو العدو الاسرائيلي يؤكد مرة أخرى عدم اكتراثه لكل المواثيق والمعاهدات الدولية. فبعد استهدافه المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الاسعاف والصليب والمسعفين، فإن إجرامه طال أبطال الدفاع المدني وهم يقومون بمهمة إغاثية. المطلوب فتح تحقيق دولي بكل هذه الملفات، علّه يرتدع".