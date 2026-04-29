الطقس سينقلب.. استعدوا لأجواء "كانونية" ولعودة الأمطار في هذا التاريخ

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأنه فيما ينتظر اللبنانيون حلول فصل الربيع الدافئ وفصل الصيف مع بداية شهر ايار، إلاّ أنّ ما سيأتي في اسبوعه الأول قد يكون صادماً للبعض وممتعاً لمحبي فصل الشتاء الذي لم يُغلق صفحاته بعد، بل سيفاجئ الجميع ببسط اوراقٍ كانونية باردة مع اقتراب الصيف.



أضاف خنيصر: "يسيطر حالياً طقس ربيعي معتدل على للبحر الأبيض المتوسط حتى مساء السبت المقبل، بينما تتوجه منخفضات جوّية نحو وتركيا تترافق مع نزول قطبي بارد سيضرب اليونان وحوض البحر الأسود وتركيا يوم الجمعة، ليستمر حتى مساء الاثنين، ومن المنتظر ان يؤثر هذا المنخفض البارد والغزير الامطار على الساحل السوري ولبنان، فتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وسريع بمعدل 13 درجة بقاعا وجبلاً و 8 درجات ساحلاً ليل الاحد وفجر الاثنين، ويُسمى الاحد الاول من شهر ايار في المعتقدات الشعبية "بأحد عبّود" هو الاحد الذي تنطوي فيه صفحات الشتاء لتبدأ الكتل الحارة بالتمدد من شبه العربية مع تمركز المنخفض الهندي الموسمي منتصف ايار."



تابع: "اذاً ما ينتظر هو اجواء شتوية بامتياز، امطار متوسطة الى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية متفرقة وتساقط للثلوج نحو 1900-2000 متر، واذا اشتدت الرياح الشمالية يوم الاثنين قد تتدنى في ما دون 1800متر".



طقس يومي الاربعاء والخميس سيكون مشمسا ودافئا وارتفاع تدريجي حتى مساء السبت بدرجات الحرارة بحيث ستلامس 26 ساحلا و 24 درجة بقاعا لتعود وتنهار درجات الحرارة مساء الاحد بشكل حاد.











