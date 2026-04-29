Najib Mikati
لبنان

الطقس سينقلب.. استعدوا لأجواء "كانونية" ولعودة الأمطار في هذا التاريخ

Lebanon 24
29-04-2026 | 02:18
الطقس سينقلب.. استعدوا لأجواء كانونية ولعودة الأمطار في هذا التاريخ
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ  بأنه فيما ينتظر اللبنانيون حلول فصل الربيع الدافئ وفصل الصيف مع بداية شهر ايار، إلاّ أنّ ما سيأتي في اسبوعه الأول قد يكون صادماً للبعض وممتعاً لمحبي فصل الشتاء الذي لم يُغلق صفحاته بعد، بل سيفاجئ الجميع ببسط اوراقٍ كانونية باردة مع اقتراب الصيف.

أضاف خنيصر: "يسيطر حالياً طقس ربيعي معتدل على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى مساء السبت المقبل، بينما تتوجه منخفضات جوّية نحو جنوب شرق اوروبا وتركيا تترافق مع نزول قطبي بارد سيضرب اليونان وحوض البحر الأسود وتركيا يوم الجمعة، ليستمر حتى مساء الاثنين، ومن المنتظر ان يؤثر هذا المنخفض البارد والغزير الامطار على الساحل السوري ولبنان، فتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد وسريع بمعدل 13 درجة بقاعا وجبلاً و 8 درجات ساحلاً ليل الاحد وفجر الاثنين، ويُسمى الاحد الاول من شهر ايار في المعتقدات الشعبية اللبنانية "بأحد عبّود" هو الاحد الذي تنطوي فيه صفحات الشتاء لتبدأ الكتل الحارة بالتمدد من شبه الجزيرة العربية مع تمركز المنخفض الهندي الموسمي منتصف ايار."

تابع: "اذاً ما ينتظر لبنان هو اجواء شتوية بامتياز، امطار متوسطة الى غزيرة مع حبات برد وعواصف رعدية متفرقة وتساقط للثلوج نحو 1900-2000 متر، واذا اشتدت الرياح الشمالية يوم الاثنين قد تتدنى في الشمال ما دون 1800متر".

طقس يومي الاربعاء والخميس سيكون مشمسا ودافئا وارتفاع تدريجي حتى مساء السبت بدرجات الحرارة بحيث ستلامس 26 ساحلا و 24 درجة بقاعا لتعود وتنهار درجات الحرارة مساء الاحد بشكل حاد.




Advertisement
الحوض الشرقي

اللبنانية

جنوب شرق

الجزيرة

الشمالي

الشمال

اوروبا

لبنان

تابع
