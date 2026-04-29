لبنان
وزير العمل يُدين استهداف إسرائيل عناصر من الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
Lebanon 24
29-04-2026
|
02:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو
الإسرائيلي
باستهداف عناصر من الدفاع المدني اللبناني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني في إنقاذ الجرحى وإسعاف المصابين، ما أدى إلى ارتقاء عدد من
الشهداء
وسقوط جرحى في اعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي الطواقم الإسعافية والإنسانية أثناء أداء مهامها.
وقال الوزير
حيدر: "ونحن على أعتاب عيد العمال، نقف أمام أسمى معاني العمل وأشرفها، فهل هناك عمل أرقى وأكثر إنسانية من إسعاف الناس وإنقاذ الأرواح ونجدة الملهوفين؟ إن المسعفين الذين يهبون إلى مواقع الخطر لا يحملون سوى رسالتهم الإنسانية، ويقدمون أرواحهم فداءً لأهل وطنهم، مؤمنين بأن إنقاذ حياة إنسان هو أسمى أشكال العطاء والعمل".
وأضاف: إن استهداف هؤلاء الأبطال وهم يؤدون رسالتهم النبيلة ليس جريمة بحق
لبنان
فحسب، بل هو جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ومحاولة يائسة لكسر إرادة الصمود والتضامن التي يتمسك بها اللبنانيون في مواجهة العدوان.
وتقدم حيدر بأحر التعازي من عائلات الشهداء ورفاقهم في الدفاع المدني، مؤكداً أن تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن، وأن دماءهم الزكية ستزيد اللبنانيين تمسكاً بحقهم في الحياة والكرامة والسيادة.
ودعا
المجتمع الدولي
والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية والإنسانية.
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
"التقدمي" يدين استهداف عناصر الدفاع المدني
29/04/2026 11:36:14
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
عون دان استهداف عناصر من الدفاع المدني: إسرائيل تواصل انتهاك القوانين والمواثيق الدولية
29/04/2026 11:36:14
سلام عقب استهداف عناصر الدفاع المدني: الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة في المحافل الدولية
سلام عقب استهداف عناصر الدفاع المدني: الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة في المحافل الدولية
29/04/2026 11:36:14
وزير الاقتصاد: الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لعناصر الدفاع المدني انتهاك متكرر للقانون الدولي الإنساني
وزير الاقتصاد: الاستهداف الإسرائيلي المتعمّد لعناصر الدفاع المدني انتهاك متكرر للقانون الدولي الإنساني
29/04/2026 11:36:14
تقرير أميركيّ يتحدّث عن "هديّة" قدمتها إسرائيل إلى "حزب الله"... ماذا قال أيضاً عن آمال خليل؟
04:30 | 2026-04-29
تقرير أميركيّ يتحدّث عن "هديّة" قدمتها إسرائيل إلى "حزب الله"... ماذا قال أيضاً عن آمال خليل؟
04:30 | 2026-04-29
04:30 | 2026-04-29
إضراب في إدارات سرايا صيدا احتجاجاً على عدم صرف الزيادات
04:19 | 2026-04-29
إضراب في إدارات سرايا صيدا احتجاجاً على عدم صرف الزيادات
04:19 | 2026-04-29
04:19 | 2026-04-29
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
04:17 | 2026-04-29
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
04:17 | 2026-04-29
04:17 | 2026-04-29
وزير الدفاع من دار الفتوى: الجيش مستمر بحصر السلاح وتعزيز الاستقرار في بيروت
04:14 | 2026-04-29
وزير الدفاع من دار الفتوى: الجيش مستمر بحصر السلاح وتعزيز الاستقرار في بيروت
04:14 | 2026-04-29
04:14 | 2026-04-29
كان يعمل لتهريب 85 كلغ من الكبتاغون الى الكويت.. هكذا اوقفه مكتب مكافحة المخدرات
04:00 | 2026-04-29
كان يعمل لتهريب 85 كلغ من الكبتاغون الى الكويت.. هكذا اوقفه مكتب مكافحة المخدرات
04:00 | 2026-04-29
04:00 | 2026-04-29
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
05:29 | 2026-04-28
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
10:36 | 2026-04-28
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
08:12 | 2026-04-28
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
08:03 | 2026-04-28
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
08:03 | 2026-04-28
08:03 | 2026-04-28
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
23:24 | 2026-04-28
04:30 | 2026-04-29
تقرير أميركيّ يتحدّث عن "هديّة" قدمتها إسرائيل إلى "حزب الله"... ماذا قال أيضاً عن آمال خليل؟
04:19 | 2026-04-29
إضراب في إدارات سرايا صيدا احتجاجاً على عدم صرف الزيادات
04:17 | 2026-04-29
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
04:14 | 2026-04-29
وزير الدفاع من دار الفتوى: الجيش مستمر بحصر السلاح وتعزيز الاستقرار في بيروت
04:00 | 2026-04-29
كان يعمل لتهريب 85 كلغ من الكبتاغون الى الكويت.. هكذا اوقفه مكتب مكافحة المخدرات
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
02:35 | 2026-04-28
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
03:57 | 2026-04-24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
04:50 | 2026-04-22
