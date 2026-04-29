محاولات لتوتير الشارع... والأجهزة استبقت السيناريو في اجتماع بعبدا

تقاطعت معلومات أمنية وسياسية في الساعات الأخيرة حول رصد محاولات لافتعال توترات وإشكالات متنقلة في عدد من المناطق ، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الميدانية في الجنوب والضغوط العسكرية والسياسية المتزايدة على" ".وبحسب المعطيات، فإن كانت على دراية مسبقة بإمكانية حصول تحركات ميدانية أو افتعال حوادث ذات طابع أمني وشعبي، الأمر الذي حضر بقوة خلال الاجتماع الأمني الذي عُقد قبل ايام في برئاسة رئيس الجمهورية العماد ، حيث جرى البحث في سبل احتواء أي توتر ومنع انتقاله بين المناطق، إضافة إلى التشدد في ضبط الوضع الميداني ومنع أي محاولة لجر البلاد إلى فوضى أمنية أو اشتباكات داخلية.وتشير المعلومات إلى أن التوجيهات التي أعطيت للأجهزة شددت على الاستباق الأمني والتعامل السريع مع أي بؤرة توتر، وسط مخاوف من استخدام الشارع كورقة ضغط في مرحلة شديدة الحساسية داخلياً وإقليمياً.