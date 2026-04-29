نسف وغارات وتفجيرات... هذه آخر التطورات في الجنوب!

استهدف الجيش الاسرائيلي صبحًا، المنطقة الواقعة بين بلدتي قلاويه وبرج قلاويه، من دون تسجيل إصابات.

وفجرًا، شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة حانين في ، ترافقت مع عمليات نسف لعدد من المنازل، ما تسبب بأضرار كبيرة في الأبنية والبنى التحتية والطرق وشبكات الكهرباء.

كما طالت بلدات ومجدلزون وفرون، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في منطقة الخيام.

وفي ، استهدفت غارة منطقة الجلاحية.

وليلاً، سُمع دويّ تفجيرات في ومحيطها، تزامنًا مع استمرار تفجير منازل في بلدتي شمع والناقورة، ما تسبب بسماع أصواتها في قرى ، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء البياضة والمنصوري وساحل صور.