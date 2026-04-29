بعد ظهر أمس... هذا ما رُصد بعد التفجير في منطقة القنطرة!

في بيان هو الثاني من نوعه، أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر حسابه على منصة "إكس"، بأنه عند الساعة 18:03 من بعد ظهر الثلاثاء 28 نيسان 2026، سُجّلت على جميع محطات الرصد من الشمال إلى الجنوب موجات أرضية استمرت نحو دقيقتين، ناتجة عن تفجير في منطقة القنطرة.
وكان المركز قد أعلن في بيان سابق، أنه عند الساعة 16:03 من بعد ظهر الثلاثاء 28 نيسان 2026، سُجّلت على جميع محطات الرصد من الشمال إلى الجنوب موجات أرضية استمرت نحو دقيقتين، ناتجة أيضًا عن تفجير في منطقة القنطرة.
وأمس، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا كبيرًا في الجنوب، ما أدى إلى سماع دويّ قوي نتيجة ضخامة الانفجار.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش فجّر نفقًا وبُنى تحتية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان باستخدام نحو 570 طنًا من المتفجرات.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن النفق الذي جرى تفجيره في القنطرة يبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود ولم يتجاوزها.