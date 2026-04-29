المطران إبراهيم طالب بكشف مصير باتريك بكاريان: القضية لا يجب أن تُترك طي النسيان

طالب رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم مخايل ، في بيان، "في ظل تزايد القلق الشعبي والإنساني، الجهات المعنية بكشف مصير الشاب الزحلي باتريك بكاريان، الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ أكثر من عشرة ايام".





وأكد أن "قضية بكاريان لا يجب أن تُترك طي النسيان"، مشدداً على أن "كرامة الإنسان وحقه في الأمان يجب أن يكونا فوق أي اعتبار"، مشيرا الى أن "عائلة الشاب تعيش حالا من القلق والترقب، بانتظار أي خبر يطمئنها إلى مصير ابنها".





ودعا "الجهات الأمنية والقضائية، وبخاصة ، كون بكاريان من عداد الحرس ، إلى تكثيف جهودها وتسريع التحقيقات لكشف الحقيقة"، كما ناشد "كل من يملك معلومات حول الحادثة أن يتقدم بها فوراً للمساعدة في إظهار الحقيقة".





وأشار إلى أن "هذه القضية ليست فردية فحسب، بل تمس المجتمع بأكمله، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين من أي تهديد قد يطال حياتهم أو حريتهم".





وأكد "ضرورة الوقوف إلى جانب عائلة بكاريان في هذه المحنة"، معتبراً أن "التضامن الإنساني هو السبيل الأهم للضغط من أجل الوصول إلى الحقيقة وإنهاء حال الغموض التي تحيط بالقضية".

Advertisement