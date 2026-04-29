كلاس عزى خريش: دماء الشهداء هي ابلغ مذكرة تُرفع إلى المنظمات الدولية والإنسانية

عزى الوزير السابق في بيان، للدفاع المدني ، وعائلة الدفاع المدني اللبناني وأهل ورفاقهم، "باستشهاد أبطال الواجب الميداني الذين ارتفعوا في سبيل اندفاعيتهم وإنسانيتهم، مقدمين ارواحهم فداء عن كل ".



وقال: "ان دماء الشهداء هي ابلغ مذكرة تُرفع إلى المنظمات الدولية والإنسانية لنصرة الحق اللبناني وادانة الاعتداءات الهادمة والقاتلة".



ختم: "حماكم الله وحمى شباب الدفاع المدني ورحم الشباب الأبطال الذين ستبقى تضحياتهم نوراً يضيء وماءً تطفئ كل نار الاعداء".

