الرابطة المارونية: ندعم مواقف رئيس الجمهورية

عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو وعرض لآخر التطورات في البلاد.



واعتبر المجلس في بيان ان "الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين واسرائيل التي استضافها الرئيس دلت، على وجود اهتمام كبير بملف لبنان وفصله عن المسار الايراني، ما يحتّم على الدولة التقاط هذه الفرصة الاستثنائية التي تشكل نافذة لاستقلالية القرار اللبناني وللولوج نحو حل مستدام قائم على السلام العادل".



واكد "دعم مواقف رئيس الجمهورية الذي فنّد ازدواجية المعايير، ونعتبر أن حملات الاساءة ومحاولات التهويل على رئيس الجمهورية تحت عنوان رفض المفاوضات المباشرة من جهة والتمسك بالسلاح الخارج عن القانون من جهة أخرى هي حملات مُدانة ومستنكرة من غالبية الشعب. فالرئيس هو المرجع والمسؤول الأول في الدولة اللبنانية ولا أحد أشد حرصاً أكثر منه على مصلحة البلد وأمنه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي".



واعتبر أن "الهدنة الممددة لثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحزب الله باتت هدنة هشّة في ضوء استمرار استخدام الساحة اللبنانية لمآرب لا علاقة لها بلبنان لا بل جرّت عليه الويلات والدمار. وإن هذا التصعيد المتكرر يضع لبنان امام تحديات لا علاقة لنا بها ويعطّل مساعي الدولة الرامية إلى الخروج من دوامة الحرب وإعادة إلى قراهم وإعادة إعمارها".



ودان "الحادثة التي شهدها حرم كنيسة مار يوسف في رويسات الجديدة وما رافقها من تطاول على كاهن الرعية وما تمثله هذه الحادثة من مسّ بقدسية دور العبادة وبكرامة رجال الدين. وإن الدولة مطالَبة بأن تكون سلطتها صارمة على الجميع دون استثناء بما يحمي النظام العام".





ختم : "إن الحضور المسيحي في القرى الحدودية علامة رجاء وثبات في الأرض رغم كل التحديات، وهو تعبير عن النبض الحقيقي لهذا الوطن. وإن دعم هذا الوجود على الخط الأمامي ليس خياراً بل وفاء للهوية وللتاريخ ولجذور عمرها مئات السنين. وإن الرابطة المارونية ستبقى حاضرة مع غبطة البطريرك الماروني في كل والجولات التي تعكس حضور الكنيسة إلى جانب أبنائها وتقوية ارادتهم".



