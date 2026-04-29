تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرابطة المارونية: ندعم مواقف رئيس الجمهورية

Lebanon 24
29-04-2026 | 03:27
A-
A+
الرابطة المارونية: ندعم مواقف رئيس الجمهورية
الرابطة المارونية: ندعم مواقف رئيس الجمهورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو وعرض لآخر التطورات في البلاد.

واعتبر المجلس في بيان ان "الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل التي استضافها الرئيس الاميركي دلت، على وجود اهتمام كبير بملف لبنان وفصله عن المسار الايراني، ما يحتّم على الدولة اللبنانية التقاط هذه الفرصة الاستثنائية التي تشكل نافذة لاستقلالية القرار اللبناني وللولوج نحو حل مستدام قائم على السلام العادل".

واكد "دعم مواقف رئيس الجمهورية الذي فنّد ازدواجية المعايير، ونعتبر أن حملات الاساءة ومحاولات التهويل على رئيس الجمهورية تحت عنوان رفض المفاوضات المباشرة من جهة والتمسك بالسلاح الخارج عن القانون من جهة أخرى هي حملات مُدانة ومستنكرة من غالبية الشعب. فالرئيس هو المرجع والمسؤول الأول في الدولة اللبنانية ولا أحد أشد حرصاً أكثر منه على مصلحة البلد وأمنه ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي".

واعتبر أن "الهدنة الممددة لثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحزب الله باتت هدنة هشّة في ضوء استمرار استخدام الساحة اللبنانية لمآرب لا علاقة لها بلبنان لا بل جرّت عليه الويلات والدمار. وإن هذا التصعيد المتكرر يضع لبنان امام تحديات لا علاقة لنا بها ويعطّل مساعي الدولة الرامية إلى الخروج من دوامة الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإعادة إعمارها".

ودان "الحادثة التي شهدها حرم كنيسة مار يوسف في رويسات الجديدة وما رافقها من تطاول على كاهن الرعية وما تمثله هذه الحادثة من مسّ بقدسية دور العبادة وبكرامة رجال الدين. وإن الدولة مطالَبة بأن تكون سلطتها صارمة على الجميع دون استثناء بما يحمي النظام العام".


ختم : "إن الحضور المسيحي في القرى الحدودية علامة رجاء وثبات في الأرض رغم كل التحديات، وهو تعبير عن النبض الحقيقي لهذا الوطن. وإن دعم هذا الوجود على الخط الأمامي ليس خياراً بل وفاء للهوية وللتاريخ ولجذور عمرها مئات السنين. وإن الرابطة المارونية ستبقى حاضرة مع غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كل المحطات والجولات التي تعكس حضور الكنيسة إلى جانب أبنائها وتقوية ارادتهم".
مار بشارة بطرس الراعي

اللبنانية

النازحين

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

المحطات

جمهورية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24