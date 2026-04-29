الصمد استنكر الاعتداء على عناصر الدفاع المدني: انها جريمة حرب تضاف الى سجل حكومة الابادة الصهيونية

استنكر رئيس لجنة "الدفاع الوطني والداخلية والبلديات" النائب في بيان "الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف أمس عناصر من الدفاع المدني في مجدل زون - ، ما ادى الى استشهاد 3 من عناصره أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في ظل ظروف صعبة نتيجة اعتداءات يقوم بها مجرم على ".واعتبر "انها جريمة حرب تضاف الى سجل حكومة الابادة ، وان جرائم اسرائيل في حق الشعب اللبناني مستمرة، بينما تتأهب للذهاب الى مفاوضات مع عدو لا ميثاق ولا شرف ولا عهد معه".وحيا "عناصر وقيادة الدفاع المدني، ونشد على ايديهم، ونتقدم بالتعازي من عائلات ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".