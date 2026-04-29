لبنان
وزير الدفاع من دار الفتوى: الجيش مستمر بحصر السلاح وتعزيز الاستقرار في بيروت
Lebanon 24
29-04-2026
|
04:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار
الفتوى
وزير الدفاع
اللواء ميشال منسى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريان للإعراب عن الاحترام لمقام هذه الدار دار الفتوى والتقوى وما تمثل من قيم الوطنية والعروبة والأصالة والالتزام على مر التاريخ وفي الحقبات المفصلية ".
واكد ان "
بيروت
التي تحتضن هذه الدار العامرة بالخلق والصدق والكرامة هي مدينة
الوحدة الوطنية
والشعب الواحد والجيش الأوحد. هي مدينة الأمن والأمان والإيمان بمساجدها وكنائسها ، بمآذنها وأجراسها بسماحتها وغبطتها".
اضاف:"استمعت من سماحته الى ما يجول في الخاطر من هاجس المخاطر ، الى المخاوف والهواجس المحقة والصادقة ، وسماحته يتحدث بلغة المسؤول وقلق الأب واهتمام الضنين باستقرار الوطن وازدهار عاصمته وسلامة أهلها وسكانها. شددت أمام سماحته على استمرار الإجراءات المتخذة من قيادة
الجيش اللبناني
إنفاذا لقرار
مجلس الوزراء
القاضي بتعزيز حضوره في العاصمة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتثبيت الأمن في بيروت ومساعدة أبناء الوطن
النازحين
وتمكينهم من مواجهة صعاب المرحلة والعمل على التخفيف من معاناتهم ".
مواضيع ذات صلة
سلام: الحرب على لبنان مفروضة وحصر السلاح بيد الدولة مستمر
Lebanon 24
سلام: الحرب على لبنان مفروضة وحصر السلاح بيد الدولة مستمر
29/04/2026 14:19:29
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يُرحّب بالقرار الصادر عن الحكومة الذي يطلب من الجيش والقوى الأمنية تعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يُرحّب بالقرار الصادر عن الحكومة الذي يطلب من الجيش والقوى الأمنية تعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
29/04/2026 14:19:29
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي خلال مؤتمر لنواب بيروت: بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح وبناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح من دون استثناء بما فيه سلاح حزب الله
Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي خلال مؤتمر لنواب بيروت: بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح وبناء الدولة لا يكتمل إلا بحصر السلاح من دون استثناء بما فيه سلاح حزب الله
29/04/2026 14:19:29
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة حكومية متوترة وقرار بحصر السلاح في بيروت وشكوى لمجلس الأمن
Lebanon 24
جلسة حكومية متوترة وقرار بحصر السلاح في بيروت وشكوى لمجلس الأمن
29/04/2026 14:19:29
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي يُعلن دعمه للقرار التفاوضي
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي يُعلن دعمه للقرار التفاوضي
07:05 | 2026-04-29
29/04/2026 07:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصحافة تُعلن توقف العمل في الصحف في الأول من أيار
Lebanon 24
نقابة الصحافة تُعلن توقف العمل في الصحف في الأول من أيار
06:56 | 2026-04-29
29/04/2026 06:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ بيروت يُطلق إجراءات لإزالة البسطات المخالفة وتنظيم الأرصفة العامة
Lebanon 24
محافظ بيروت يُطلق إجراءات لإزالة البسطات المخالفة وتنظيم الأرصفة العامة
06:54 | 2026-04-29
29/04/2026 06:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريين "عبدالله" و"فطيم" و"أحمد"... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريين "عبدالله" و"فطيم" و"أحمد"... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
06:43 | 2026-04-29
29/04/2026 06:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
Lebanon 24
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
08:03 | 2026-04-28
28/04/2026 08:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
05:17 | 2026-04-29
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
07:05 | 2026-04-29
المجلس الوطني الأرثوذكسي يُعلن دعمه للقرار التفاوضي
06:56 | 2026-04-29
نقابة الصحافة تُعلن توقف العمل في الصحف في الأول من أيار
06:54 | 2026-04-29
محافظ بيروت يُطلق إجراءات لإزالة البسطات المخالفة وتنظيم الأرصفة العامة
06:43 | 2026-04-29
قوى الأمن أوقفت السوريين "عبدالله" و"فطيم" و"أحمد"... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
06:42 | 2026-04-29
شهداء وأكثر من 20 جريحاً... هذه حصيلة "غارة جبشيت"
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 14:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
