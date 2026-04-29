وزير الدفاع من دار الفتوى: الجيش مستمر بحصر السلاح وتعزيز الاستقرار في بيروت

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى اللواء ميشال منسى الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبد اللطيف دريان للإعراب عن الاحترام لمقام هذه الدار دار الفتوى والتقوى وما تمثل من قيم الوطنية والعروبة والأصالة والالتزام على مر التاريخ وفي الحقبات المفصلية ".



واكد ان " التي تحتضن هذه الدار العامرة بالخلق والصدق والكرامة هي مدينة والشعب الواحد والجيش الأوحد. هي مدينة الأمن والأمان والإيمان بمساجدها وكنائسها ، بمآذنها وأجراسها بسماحتها وغبطتها".



اضاف:"استمعت من سماحته الى ما يجول في الخاطر من هاجس المخاطر ، الى المخاوف والهواجس المحقة والصادقة ، وسماحته يتحدث بلغة المسؤول وقلق الأب واهتمام الضنين باستقرار الوطن وازدهار عاصمته وسلامة أهلها وسكانها. شددت أمام سماحته على استمرار الإجراءات المتخذة من قيادة إنفاذا لقرار القاضي بتعزيز حضوره في العاصمة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وتثبيت الأمن في بيروت ومساعدة أبناء الوطن وتمكينهم من مواجهة صعاب المرحلة والعمل على التخفيف من معاناتهم ".

Advertisement