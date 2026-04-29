Advertisement

لبنان

وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي

29-04-2026 | 04:17
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
 في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتطويره، عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع جهات دولية ومحلية، تمحورت حول توسيع آفاق التعاون، وتفعيل برامج الدعم التنموي، وإطلاق مبادرات مستدامة تستجيب للتحديات الراهنة.

وقد استقبل الوزير هاني وفدًا من وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA) برئاسة منسقها في لبنان بوراك بورداكول، يرافقه السيد محمد مقصود ونائبة المنسق العام السيدة سراب، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الزراعي.

وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا تحليليًا معمّقًا حول واقع القطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات التي فرضها العدوان الأخير، مستعرضًا حجم الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي في مناطق الجنوب وبعلبك، وآليات التدخل الطارئ التي اعتمدتها الوزارة، بما في ذلك نقل المواشي وخلايا النحل والشتول من المناطق المتضررة، إلى جانب برامج الدعم المباشر وغير المباشر التي نُفذت بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات، بهدف حماية سبل العيش وتعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار.

وأكد الوزير هاني "أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب التركي، لما تمتلكه تركيا من خبرات متقدمة في المجالات الزراعية والتنموية، مرحّبًا بتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".

من جهته، شدد رئيس بعثة TİKA في لبنان "على استعداد الوكالة الكامل لدعم مشاريع تنموية مستدامة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بما يعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية".

وقد تم الاتفاق على إطلاق مسار تحضيري لإبرام اتفاقية تعاون شاملة بين الجانبين، تتضمن محاور أساسية تشمل: تبادل الخبرات الفنية، تدريب الكوادر اللبنانية في تركيا، تنظيم زيارات ميدانية متخصصة، دعم وتطوير مشاتل وزارة الزراعة، تمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز المشاركة في المعارض الزراعية الدولية. كما تم التوافق على استكمال المشاورات التقنية خلال اجتماعات لاحقة لوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن استدامة التعاون وفعاليته.

تعزيز التعاون الإنساني والتنموي مع ANERA
وفي سياق متصل، استقبل الوزير هاني رئيسة منظمة ANERA في لبنان سمر الياسر، بحضور فريق عمل المنظمة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في البرامج الإنسانية والتنموية.

وجرى البحث في دعم مراكز الإيواء، وتوسيع برامج تدريب الشباب وبناء قدراتهم، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع “العمل مقابل النقد” بما يسهم في توفير فرص دخل وتحقيق استقرار اجتماعي في المناطق الأكثر تأثرًا. كما ناقش الطرفان إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة في عدد من المناطق اللبنانية، ترتكز على مقاربة تنموية متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والإنتاجي.

وتم التوافق على دراسة إعداد اتفاقية تعاون رسمية تؤطر العلاقة بين الوزارة والمنظمة، بما يضمن تنسيق الجهود وتعزيز المتابعة وتحقيق الأثر المستدام للمشاريع.

مشاريع إنمائية وبيئية في سبلين 
وعلى الصعيد المحلي، التقى الوزير هاني النائب الدكتور بلال عبدالله، بحضور مدير عام معمل سبلين أديب الهاشم، ورئيس بلدية سبلين الدكتور محمد شعبان، إلى جانب فريق تقني متخصص.

واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على الدور المحوري لسجل المزارعين كأداة تنظيمية أساسية لتطوير السياسات الزراعية، مشددًا على التزام الوزارة بدعم مختلف المبادرات التي تعزز الإنتاج والاستدامة.

وتمحور النقاش حول مجموعة من المشاريع الإنمائية والبيئية، أبرزها: إنشاء برك زراعية لتجميع مياه الأمطار وتعزيز إدارة الموارد المائية، تأهيل حزام أخضر مزروع بأشجار الخروب والزيتون ليشكّل كاسرًا للرياح ومتنفسًا بيئيًا، مع إمكانية إنشاء حديقة عامة ضمنه، إضافة إلى إعادة تأهيل مواقع المقالع على مساحة تُقدّر بـ150 ألف متر مربع، وتأهيل خمس قطع أراضٍ في محيط معمل سبلين بما يعيد توظيفها بيئيًا وإنتاجيًا.

كما تم الاتفاق على إيفاد فريق من الخبراء التقنيين من وزارة الزراعة لإجراء الدراسات اللازمة وتقديم الدعم الفني، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع وفق رؤية مستدامة.


وتؤكد هذه اللقاءات التوجّه الاستراتيجي لوزارة الزراعة نحو تعزيز الانفتاح على الشراكات الدولية وتفعيل التعاون مع الجهات المحلية، بما يسهم في إعادة بناء القطاع الزراعي على أسس أكثر صلابة واستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
