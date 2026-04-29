إضراب في إدارات سرايا صيدا احتجاجاً على عدم صرف الزيادات

التزم موظفو معظم إدارات سرايا ، اليوم، إضراباً تحذيرياً استجابة لدعوة ، احتجاجاً على عدم صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة في شباط الماضي.



وجاء التحرّك بعد إعلان وزير المال تعذّر دفع المستحقات في ظل الأوضاع المالية الصعبة والظروف الأمنية الراهنة، ما أثار استياء الموظفين ودفعهم إلى استئناف تحركاتهم المطلبية.



وقد شمل الإضراب غالبية الإدارات، حيث امتنع الموظفون عن استقبال معاملات المواطنين، باستثناء دوائر العمل والصحة والنفوس. واستمرت في إنجاز المعاملات المرتبطة بمهل محددة، فيما واصلت متابعة شؤون وتقديم الخدمات اللازمة، إضافة إلى إعطاء اللقاحات للحجاج. أما ، فاستمرت في العمل كالمعتاد مع بحث إمكانية الانضمام إلى الإضراب في اليوم التالي.



