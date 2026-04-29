كركي: 1600 مليار ل.ل. لإستشفاء المضمونين منذ مطلع العام

اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في في بيان، انه على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي يتعرّض لها القطاعان الصحي والاجتماعي نتيجة العدوان على ، تواصل إدارة الصندوق أداء واجباتها تجاه المستشفيات والأطباء.



ففي أقلّ من خمسة عشر يوماً، أصدر للصندوق د. محمد كركي قراراً جديداً بتاريخ 29/4/2026 حمل الرقم 246، قضى بموجبه دفع سلف مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بلغت قيمتها نحو 322 مليار ل.ل.، وذلك نظراً للدور الأساسي الذي يقوم به هذا القطاع في هذه المرحلة الدقيقة.



وقد خُصّصت هذه السلف لتغطية 5050 معاملة استشفائية لمضمونين كانوا قد تلقّوا علاجاتهم على نفقة الضمان، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عنهم من جهة وضمان استمرارية استقبال الحالات المرضية في المستشفيات من جهة أخرى.



وبحسب المعطيات، بلغ إجمالي ما سدّده الصندوق لتغطية نفقات الاستشفاء فقط (دون غسيل الكلى) منذ مطلع العام الحالي نحو 1602 مليار ل.ل.، في دلالة واضحة على الإدارة مواكبة التحديات وتعزيز صمود النظام الصحي في مواجهة الأزمات المتتالية.



وفي الختام، جدّد المدير العام دعوته للمستشفيات والأطباء الى "الالتزام بالتعرفات الرسمية المحدّدة من قبل إدارة الضمان، دون إثقال كاهل المضمونين بتكاليف استشفائيّة باهظة وغير مبررة، وخصوصاً منهم، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وحرصاً على تلقيهم لرعاية صحيّة لائقة"، مؤكّداً أنّه لن "يتوانى عن اتّخاذ الإجراءات الرادعة متى لزم الأمر".

