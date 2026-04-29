لبنان

وزيرة التربية عرضت مع وفود المكاتب التربوية للأحزاب الاستحقاقات التربوية

Lebanon 24
29-04-2026 | 04:22
دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المكاتب التربوية للأحزاب السياسية في لبنان ، للقاءات في الوزارة لوضعهم في التدابير والخطط التي تعتمدها وزارة التربية لضمان استمرارية التعلم والاستجابة للأزمة والاستماع إلى آرائهم حول الاستحقاقات التربوية.

التقدمي
ضم وفد الحزب التقدمي الاشتراكي النائبين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور على رأس وفد من مفوضية التربية والتعليم في الحزب . 

النائب شهيب اكد "أهمية التعليم الحضوري في المدارس الرسمية وتحديدا في منطقة الجبل بالاضافة الى اهمية فتح مساحات للتعليم في المدارس التي تؤوي نازحين انطلاقا من أن النزوح لا يتضارب مع التعليم ".

اما فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية فقد طالب شهيب بـ" إلغاء الشهادة المتوسطة البروفيه منوها في المقابل بأهمية إجراء الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة في موعدها لأن الجامعات في الخارج لا تنتظر ولا تقبل بالإفادات لذلك نشدد على أهمية إجراء الإمتحانات حتى لا يضيع على طلابنا اي شيء يؤثر في مستقبلهم ".


الكتائب
المجلس التربوي الكتائبي برئاسة الدكتور شليطا بو طانيوس شدّد على "ضرورة الإسراع في تحديد الدروس المطلوبة ضمن المنهاج، وتوضيح آلية إجراء الامتحانات الرسمية وفقا للدورات المحددة". كما شدد على "ضرورة إقرار المناهج الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المطروحة على عدد من المواد، وخصوصًا التاريخ".

كما تم التطرّق إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب، مع تأكيد "ضرورة إقرار سلسلة جديدة عادلة". 

"الديمقراطي اللبناني"
بدوره، اطلع وفد "الحزب الديمقراطي اللبناني" برئاسة اكرم مشرفية على عرض مفصل حول خطة الوزارة ومشاريعها التربوية.

وأعرب المسؤول التربوي في الحزب الدكتور ياسر القنطار عن" تقدير الوفد للمجهود الذي تبذله الوزيرة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ولا سيما أننا لم نكن نشهد مثل هذه الجهود في ظروف عادية"، مشيدا بـ "رؤية الوزيرة كرامي وشجاعتها في اتخاذ القرارات"، واكد "الوقوف إلى جانبها دائما والشد على يدها في أي قرار تتخذه".



"القوات اللبنانية"
وفد المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" تحدث باسمه أمين سر المجلس التربوي الدكتور زياد حرّو الذي أكد "ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية حتى لو اضطررنا للتخفيف من البرامج المطلوبة فيها". وطلب الوفد من وزيرة التربية ان تكون هناك "شفافية في كل هذه الملفات لا سيما المناهج الجديدة بالاضافة الى ضرورة إقرار ملف التفرغ وتعيين مجلس جديد للجامعة".



"حزب الله"

اما وفد التعبئة التربوية لـ "حزب الله"برئاسة النائب الدكتور إيهاب حمادة فأشاد بعد الاطلاع على عرض من الوزيرة حول خطط التربية وملفاتها بـ "الخلفية العلمية والأخلاقية والواعية والحكيمة التي تقارب من خلالها وزيرة التربية الموضوعات". وبالنسبة إلى الامتحانات الرسمية قال: " كانت المقاربة واعية ومنطقية ، واود ان اطمئن الطلاب الى أن المشروع يراعي كل الظروف التي مر بها أبناؤنا الأعزاء وخصوصا النازحون من بيوتهم وديارهم ، كما تحدثنا عن امتحانات الشهادة المتوسطة".

حمادة لفت الى "موضوع العقد الكامل للمتعاقدين الصادر عن الحكومة والقانون الذي تقدم في مجلس النواب، داعيا الى "عدم الخوف على حقوقهم".

كما تطرق اللقاء الى حقوق الأساتذة والمتعاقدين على صناديق البلديات وموضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وقد اكدت وزيرة التربية أنها "في انتظار الصيغة الأخيرة لإقراره بإصدار المراسيم".
حمادة نقل عن وزيرة التربية تأكيدها ان "مراكز النزوح هي للنازحين كأولوية."


تيار "المستقبل"
بدوره، اطّلع وفد المكتب التربوي في تيار "المستقبل" برئاسة نائبة رئيس التيار ورئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة"  بهية الحريري والأعضاء ، على العرض التفصيلي الذي قدمته الوزارة عن خططها ومشاريعها.

وأعلنت عضو المكتب التربوي ملوك محرز أن "الوفد أكد أهمية إجراء الامتحانات الرسمية مع مراعاة الظروف التي مر بها تلامذتنا من الحرب التي لا تزال مستمرة ، كما اكد مطالب الأساتذة في ما يختص بالرواتب وتعويض النقل".


"أمل"

والتقت الوزيرة أيضا وفد المكتب التربوي في حركة "أمل" ضم النائبين الدكتور أشرف بيضون والأستاذ علي خريس والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، وتم الاطلاع على خطة الوزارة وبرامجها للمرحلة الراهنة ، كما كان نقاش في المواضيع المتنوعة.

وأوضح النائب بيضون أن "اللقاء تمحور حول الخطة التربوية التي وضعتها وزيرة التربية لمقاربة موضوع الامتحانات الرسمية ، والكفايات التي حققها التلاميذ في ظل العدوان الإسرائيلي على لبنان ،وتأثر القطاع التربوي بالعدوان ، وقد استمعنا إلى وجهة نظر معالي الوزيرة حول إجراء الامتحانات وتصوراتها التي تراها، وأبدينا موقفنا وهواجسنا وتخوفنا" .

وقال: "نحن نشد على يدها في الخطة التي وضعتها وقد جاءت نتيجة لجهد وعمل كبير، ونأمل أن نتابع معها النقاش في لقاءات مقبلة لبلورة التوجه الذي نراه مع رؤية الوزيرة" .


"المردة"

بدوره، أكد وفد المكتب التربوي لتيار "المردة" ضم رئيسة المكتب بوليت ايوب والسيد وجدي الخواجة،  ان أفكار وزيرة التربية جاءت مطابقة لأفكار تيار المردة لجهة المهل والمناهج وطريقة إجراء الإمتحانات الرسمية مع التشديد على ألا تكون هناك افادات بل امتحانات رسمية".



"تيار الكرامة"
واعرب وفد من المكتب التربوي لـ "تيار الكرامة" برئاسة ماهر شعراني عن فخره بـ "جهود إبنة طرابلس وزيرة التربية التي وصفها بالجبارة لا سيما في هذه الظروف".

وقال شعراني: "إننا متفقون مع وزيرة التربية لجهة ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية لا سيما لطلاب الشهادة الثانوية كما نؤيد خطتها بموضوع النازحين".



"التيار الوطني الحر"
وعرض وفد المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ادغار طرابلسي مع وزيرة التربية  الشؤون والشجون التربوية ولا سيما الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية.

وبالنسبة الى موقف التيار من الامتحانات الرسمية تحدث طرابلسي عن موقف وطني، متمنيا أن "تبقى البكالوريا موحدة وفي مواعيد موحدة للجميع".
مواضيع ذات صلة
مكتب الوزير مرقص: وزيرا الاعلام والتربية تواصلا لمحاذرة العديد من المعلومات التربوية المضلّلة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: تحولت المدارس التربوية الرسمية إلى مراكز إيواء
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية استقبلت وفداً من المجلس التربوي في "القوات"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة التربية: لشراكة قائمة على بناء النظام التربوي وتعزيز دور الدولة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:20:19 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

في الجامعة

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الحريري

تابع
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29
Lebanon24
07:05 | 2026-04-29
Lebanon24
06:56 | 2026-04-29
Lebanon24
06:54 | 2026-04-29
Lebanon24
06:43 | 2026-04-29
Lebanon24
06:42 | 2026-04-29
