وزيرة التربية عرضت مع وفود المكاتب التربوية للأحزاب الاستحقاقات التربوية

دعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي المكاتب التربوية للأحزاب السياسية في ، للقاءات في الوزارة لوضعهم في التدابير والخطط التي تعتمدها وزارة التربية لضمان استمرارية التعلم والاستجابة للأزمة والاستماع إلى آرائهم حول الاستحقاقات التربوية.



التقدمي

ضم وفد الحزب التقدمي الاشتراكي النائبين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور على رأس وفد من مفوضية التربية والتعليم في الحزب .



النائب شهيب اكد "أهمية التعليم الحضوري في المدارس الرسمية وتحديدا في منطقة الجبل بالاضافة الى اهمية فتح مساحات للتعليم في المدارس التي تؤوي نازحين انطلاقا من أن النزوح لا يتضارب مع التعليم ".



اما فيما يتعلق بالامتحانات الرسمية فقد طالب شهيب بـ" إلغاء الشهادة المتوسطة البروفيه منوها في المقابل بأهمية إجراء الإمتحانات الرسمية للثانوية العامة في موعدها لأن الجامعات في الخارج لا تنتظر ولا تقبل بالإفادات لذلك نشدد على أهمية إجراء الإمتحانات حتى لا يضيع على طلابنا اي شيء يؤثر في مستقبلهم ".





الكتائب

المجلس التربوي الكتائبي برئاسة الدكتور شليطا بو طانيوس شدّد على "ضرورة الإسراع في تحديد الدروس المطلوبة ضمن المنهاج، وتوضيح آلية إجراء الامتحانات الرسمية وفقا للدورات المحددة". كما شدد على "ضرورة إقرار المناهج الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المطروحة على عدد من المواد، وخصوصًا التاريخ".



كما تم التطرّق إلى ملف سلسلة الرتب والرواتب، مع تأكيد "ضرورة إقرار سلسلة جديدة عادلة".



"الديمقراطي اللبناني"

بدوره، اطلع وفد "الحزب الديمقراطي اللبناني" برئاسة اكرم مشرفية على عرض مفصل حول خطة الوزارة ومشاريعها التربوية.



وأعرب المسؤول التربوي في الحزب الدكتور ياسر القنطار عن" تقدير الوفد للمجهود الذي تبذله الوزيرة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ولا سيما أننا لم نكن نشهد مثل هذه الجهود في ظروف عادية"، مشيدا بـ "رؤية الوزيرة كرامي وشجاعتها في اتخاذ القرارات"، واكد "الوقوف إلى جانبها دائما والشد على يدها في أي قرار تتخذه".







"القوات "

وفد المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" تحدث باسمه أمين سر المجلس التربوي الدكتور زياد حرّو الذي أكد "ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية حتى لو اضطررنا للتخفيف من البرامج المطلوبة فيها". وطلب الوفد من وزيرة التربية ان تكون هناك "شفافية في كل هذه الملفات لا سيما المناهج الجديدة بالاضافة الى ضرورة إقرار ملف التفرغ وتعيين مجلس جديد للجامعة".







" "



اما وفد التعبئة التربوية لـ "حزب الله"برئاسة النائب الدكتور إيهاب حمادة فأشاد بعد الاطلاع على عرض من الوزيرة حول خطط التربية وملفاتها بـ "الخلفية العلمية والأخلاقية والواعية والحكيمة التي تقارب من خلالها وزيرة التربية الموضوعات". وبالنسبة إلى الامتحانات الرسمية قال: " كانت المقاربة واعية ومنطقية ، واود ان اطمئن الطلاب الى أن المشروع يراعي كل الظروف التي مر بها أبناؤنا الأعزاء وخصوصا النازحون من بيوتهم وديارهم ، كما تحدثنا عن امتحانات الشهادة المتوسطة".



حمادة لفت الى "موضوع العقد الكامل للمتعاقدين الصادر عن الحكومة والقانون الذي تقدم في مجلس النواب، داعيا الى "عدم الخوف على حقوقهم".



كما تطرق اللقاء الى حقوق الأساتذة والمتعاقدين على صناديق البلديات وموضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين اللبنانية وقد اكدت وزيرة التربية أنها "في انتظار الصيغة الأخيرة لإقراره بإصدار المراسيم".

حمادة نقل عن وزيرة التربية تأكيدها ان "مراكز النزوح هي للنازحين كأولوية."





" "

بدوره، اطّلع وفد المكتب التربوي في تيار "المستقبل" برئاسة نائبة رئيس ورئيسة "مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة" بهية الحريري والأعضاء ، على التفصيلي الذي قدمته الوزارة عن خططها ومشاريعها.



وأعلنت عضو المكتب التربوي ملوك محرز أن "الوفد أكد أهمية إجراء الامتحانات الرسمية مع مراعاة الظروف التي مر بها تلامذتنا من الحرب التي لا تزال مستمرة ، كما اكد مطالب الأساتذة في ما يختص بالرواتب وتعويض النقل".





"أمل"



والتقت الوزيرة أيضا وفد المكتب التربوي في حركة "أمل" ضم النائبين الدكتور أشرف بيضون والأستاذ علي خريس والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي ، وتم الاطلاع على خطة الوزارة وبرامجها للمرحلة الراهنة ، كما كان نقاش في المواضيع المتنوعة.



وأوضح النائب بيضون أن "اللقاء تمحور حول الخطة التربوية التي وضعتها وزيرة التربية لمقاربة موضوع الامتحانات الرسمية ، والكفايات التي حققها التلاميذ في ظل العدوان على لبنان ،وتأثر القطاع التربوي بالعدوان ، وقد استمعنا إلى وجهة نظر معالي الوزيرة حول إجراء الامتحانات وتصوراتها التي تراها، وأبدينا موقفنا وهواجسنا وتخوفنا" .



وقال: "نحن نشد على يدها في الخطة التي وضعتها وقد جاءت نتيجة لجهد وعمل كبير، ونأمل أن نتابع معها النقاش في لقاءات مقبلة لبلورة التوجه الذي نراه مع رؤية الوزيرة" .





"المردة"



بدوره، أكد وفد المكتب التربوي لتيار "المردة" ضم رئيسة المكتب بوليت ايوب والسيد وجدي الخواجة، ان أفكار وزيرة التربية جاءت مطابقة لأفكار تيار المردة لجهة المهل والمناهج وطريقة إجراء الإمتحانات الرسمية مع التشديد على ألا تكون هناك افادات بل امتحانات رسمية".







"تيار الكرامة"

واعرب وفد من المكتب التربوي لـ "تيار الكرامة" برئاسة ماهر شعراني عن فخره بـ "جهود إبنة طرابلس وزيرة التربية التي وصفها بالجبارة لا سيما في هذه الظروف".



وقال شعراني: "إننا متفقون مع وزيرة التربية لجهة ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية لا سيما لطلاب الشهادة الثانوية كما نؤيد خطتها بموضوع النازحين".







" "

وعرض وفد المكتب التربوي في " الحر" برئاسة النائب ادغار طرابلسي مع وزيرة التربية الشؤون والشجون التربوية ولا سيما الامتحانات الرسمية والجامعة اللبنانية.



وبالنسبة الى موقف التيار من الامتحانات الرسمية تحدث طرابلسي عن موقف وطني، متمنيا أن "تبقى البكالوريا موحدة وفي مواعيد موحدة للجميع".

