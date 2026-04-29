الأمن العام حدّد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبتيّ مفتش ومأمور متمرن

اصدرت اعلانا، عطفاً على الإعلان الصادر بتاريخ 02/03/2026 والمتعلق بتأجيل مواعيد الاختبارات الخطية للمرشحين للتطوع برتبتي مفتش ثاني متمرن ومأمور متمرن، وجاء فيه:



"أولاً: يُحدّد تاريخ 09/05/2026 موعداً لإجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مفتش ثاني متمرن المقبولين في الاختبار الطبي، وتاريخ 10/05/2026 موعداً لإجراء الاختبارات الخطية للمرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبار الطبي.



ثانياً: يُحدّد مكان إجراء الاختبارات الخطية في مدينة الرئيس الجامعية - الحدث مبنى كليتي الحقوق وإدارة الأعمال.



ثالثاً: يطلب إلى المرشحين عند تقدّمهم لإجراء الاختبارات الخطية الحضور إلى المكان المحدّد أعلاه (كلٌّ في موعد اختباره) عند الساعة السابعة صباحاً مصطحبين معهم ما يلي:



31- ما يثبت هويتهم الشخصية (بطاقة هوية أو بيان قيد إفرادي انموذج جديد).



32- إيصال الترشيح الأصلي.



33- أقلام حبر أزرق لزوم الاختبار".

