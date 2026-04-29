بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على حفرة مفخخة تحتوي على وسائل قتالية لـحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيليّ، أنّ "قوات الاحتياط من لواء 226 بقيادة الفرقة 146 تعمل جنوب خطّ الدفاع الأمامي لمنع تهديد مباشر على بلدات ".



وأضاف في بيان: "خلال النشاط، عثرت القوات على موقع تابع لـ" " يحتوي على مخزون من قذائف الهاون والصواريخ التي كانت موجهة لاستهداف القوات العاملة في المنطقة ومواطني ".



وتابع: "في نشاط إضافي، تمّ العثور على حفرة مفخخة تابعة لـ"حزب الله" وبداخلها عبوة ناسفة تزن 900 كيلوغرام، وعلى ما يبدو انها عبوة قديمة تم وضعها في المنطقة في السابق".





— Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) April 29, 2026