لبنان

سلام استقبل الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من العشائر العربية في خلدة

Lebanon 24
29-04-2026 | 05:31
سلام استقبل الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من العشائر العربية في خلدة
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من العشائر العربية في خلدة، ضمّ: الشيخ عامر الغصن والشيخ خضر نوفل.

بعد اللقاء، قال الضاهر:
"لقاؤنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يأتي اليوم في إطار دعم الجهود التي يبذلها في هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيما مساعيه لوقف إطلاق النار وتحصين الساحة اللبنانية بما يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويصون المصلحة الوطنية العليا.
كما نؤكد تمسّكنا بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها سيادة الدولة اللبنانية وصون السلم الأهلي، والالتزام باتفاق الطائف كمرجعية دستورية ناظمة للحياة السياسية، بما يعزز حضور الدولة وهيبتها، ويعيد القرار الوطني إلى مؤسساته الشرعية، ويكرّس حصرية قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية.

وأضاف: من على هذا المنبر الوطني، نؤكد دعمنا لمواقف فخامة رئيس الجمهورية، ونؤكد حرصنا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يأتي منسجماً مع الثوابت الوطنية وتحت سقف السيادة اللبنانية، وبما يحفظ حقوق لبنان ويصون مصلحته العليا ضمن الأطر الدستورية، وبعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.
ونشدّد على أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحةً لصراعات الآخرين، وأن مصلحته العليا تقتضي تحييده عن أي مواجهة إقليمية، ونرفض أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني من أي جهة كانت، أياً كان مصدرها، مع التأكيد على عمق لبنان العربي وحرصه على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بما يعزز استقراره ودوره الطبيعي في محيطه.

وتابع: أما بالنسبة لأهلنا في الجنوب، فنؤكد أن حمايتهم وصمودهم أولوية وطنية لا تحتمل أي تهاون، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية وخطر يومي.
وندين بشدة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقرارات الدولية.
كما نؤكد أن العشائر العربية في لبنان ستبقى إلى جانب الدولة ومؤسساتها، داعمةً للاستقرار، وحريصةً على الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي."
مواضيع ذات صلة
هيكل استقبل طلال أرسلان
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان استقبل وفداً من "الوطني الحر" في خلدة سلمه "مقترح حماية لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من مخاتير بيروت: تصرفات أحد الأجهزة مستنكرة ولا يمكن تبريرها
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدًا من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 14:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24

