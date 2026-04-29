الرئيس عون اطلع من رسامني على عمل الوزارة والحركة في المطار ومرفأي طرابلس وبيروت

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات، تابع خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية والحركة على المعابر وفي المرافق العامة.

وفي هذا السياق، اطّلع من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على عمل الوزارة في الظروف الراهنة، لاسيما الحركة في مطار رفيق الدولي ومرفأي وطرابلس، والإجراءات المتخذة لاستمرار العمل في المرافق البحرية والجوية.

اللواء شقير

وعرض رئيس الجمهورية مع للامن العام اللواء حسن شقير، الأوضاع العامة في البلاد وعمل الامن العام في اطار التدابير المتخذة للمحافظة على الامن والاستقرار، اضافة إلى الحركة على المعابر البرية والجوية والبحرية، والاجراءات المعتمدة لاستمرار انسيابها بشكل طبيعي.

عائلة الشهيدين جورج وايلي سعيد

واستقبل الرئيس عون عائلة الشهيدين جورج وابنه ايلي سعيد من بلدة دبل الحدودية اللذين سقطا عند مدخل البلدة برصاص قوة إسرائيلية فيما كانا عائدين من مقر قيادة " اليونيفيل" في الناقورة. وضم الوفد السيدة هويدا خليل الراعي وروجيه جورج سعيد والمحامية نانسي سعيد والسيد ايلي لوقا، الذين عرضوا للرئيس عون ظروف استشهاد جورج وابنه ايلي والعراقيل التي واجهت أبناء البلدة في نقل جثمانيهما من مكان الاستهداف، كما اطلعوا الرئيس عون على الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء البلدة نتيجة الحصار المفروض عليها.

وقدم الرئيس عون التعازي لعائلة الشهيدين، مؤكداً انه يجري المراجعات اللازمة لتأمين صمود أبناء القرى الحدودية الذين ما زالوا في قراهم، بالتزامن مع الاتصالات لتثبيت وقف اطلاق النار، والتوقف عن هدم المنازل في القرى الجنوبية المحتلة.

القاضي بيار فرنسيس

وفي قصر بعبدا، المدعي العام التمييزي بالتكليف القاضي بيار فرنسيس لمناسبة تسلمه مهامه.