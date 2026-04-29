بريدي: باشرت رامكو بتكثيف جهودها لتأمين أفضل الخدمات البيئية في العاصمة

صدرعن عضو ااسكندر بريدي بيان، قال فيه : "كما وعدنا أهلنا في ، وبإيعاز من رئيس المهندس إبراهيم ، الحريص على تقديم الأفضل لأبناء العاصمة، وبتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي ، باشرت بتكثيف جهودها في كل المناطق في العاصمة لتأمين أفضل الخدمات البيئية، وذلك من خلال كنس وشطف وتعشيب الطرقات والأرصفة، إضافةً إلى استبدال المستوعبات القديمة".







أضاف :"وكما وعدنا، سنستمر في بلدية بيروت ببذل كل الجهود لضمان استمرارية هذه الأعمال وتحقيق النتائج المرجوّة في الأيام . وستبقى البلدية ساهرة على نظافة العاصمة وكل أحيائها وشوارعها، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات الإقتصادية والأمنية وعلى الرغم من الحرب المستمرة على ، لبنان الحياة لا الموت".



