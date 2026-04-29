خريس: استهداف المسعفين جريمة بحق الإنسانية

زار النائب في مدينة صور، حيث قدّم التعازي إلى المسعفين ورؤساء المراكز بالشهداء الثلاثة الذين ارتقوا بعد استهدافهم بغارة من طائرة حربية اسرائيلية معادية مساء أمس اثناء سحب جرحى في بلدة مجدل زون.



وقال : "نتقدّم بأحرّ التعازي إلى عوائل والمسعفين في الدفاع المدني اللبناني ، مثمّنين تضحياتهم الكبيرة في أداء واجبهم الإنساني والوطني. لقد سطّر هؤلاء الشهداء بدمائهم أسمى معاني التضحية وهم يؤدّون رسالتهم في إنقاذ الأرواح، وإن استهداف فرق الإسعاف والدفاع المدني يُعدّ جريمة موصوفة بحق الإنسانية".

