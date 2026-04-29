قوى الأمن أوقفت السوريين عبدالله وفطيم وأحمد... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمفرزة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أفراد عصابة بالاحتيال على عدد من الأشخاص وبيعهم أساور ذهبيّة مزيّفة، حيث يعرضونها على ضحاياهم ويوهمونهم أنّها أصليّة. ولدى فحصها للتأكّد من صحّتها لدى محال بيع المجوهرات، يقوم المذكورون باستبدالها بالأصليّة بخفّة يدٍ وبطريقة محترفة، ثمّ يزوّدون ضحاياهم بالأساور المزيّفة لقاء مبالغ ماليّة.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تم تحديد هويّتهم وتوقيفهم. وتبيّن أنهم يُدعون:



-ط. ح. (مواليد عام 1995، سوري) ينتحل اسم “عبدالله”



-ن. ع. (مواليد عام 2002، سوريّة) تنتحل اسم “فطيم”



-ب. ح. (مواليد عام 2008، سوري) ينتحل اسم “أحمد”



لذلك، وبناء على إشارة المختصّ، تُعمّم هذه المديريّة العامّة صورهم وتطلب من الذين تعرّفوا إليهم أو وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية على أحد الرقمين: 807064-08 أو 806523-08 لإجراء المقتضى القانوني.

