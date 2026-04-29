تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قوى الأمن أوقفت السوريين "عبدالله" و"فطيم" و"أحمد"... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟

Lebanon 24
29-04-2026 | 06:43
A-
A+
قوى الأمن أوقفت السوريين عبدالله وفطيم وأحمد... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
قوى الأمن أوقفت السوريين عبدالله وفطيم وأحمد... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أفراد عصابة بالاحتيال على عدد من الأشخاص وبيعهم أساور ذهبيّة مزيّفة، حيث يعرضونها على ضحاياهم ويوهمونهم أنّها أصليّة. ولدى فحصها للتأكّد من صحّتها لدى محال بيع المجوهرات، يقوم المذكورون باستبدالها بالأصليّة بخفّة يدٍ وبطريقة محترفة، ثمّ يزوّدون ضحاياهم بالأساور المزيّفة  لقاء مبالغ ماليّة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، تم تحديد هويّتهم وتوقيفهم. وتبيّن أنهم يُدعون:

-ط. ح. (مواليد عام 1995، سوري) ينتحل اسم “عبدالله”

-ن. ع. (مواليد عام 2002، سوريّة) تنتحل اسم “فطيم”

-ب. ح. (مواليد عام 2008، سوري) ينتحل اسم “أحمد”

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم هذه المديريّة العامّة صورهم وتطلب من الذين تعرّفوا إليهم أو وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية على أحد الرقمين: 807064-08 أو 806523-08 لإجراء المقتضى القانوني.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-04-29
Lebanon24
09:46 | 2026-04-29
Lebanon24
09:44 | 2026-04-29
Lebanon24
09:41 | 2026-04-29
Lebanon24
09:35 | 2026-04-29
Lebanon24
09:30 | 2026-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24