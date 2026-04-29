محافظ بيروت يُطلق إجراءات لإزالة البسطات المخالفة وتنظيم الأرصفة العامة







أفادت في في بيان، أنّ محافظ مدينة القاضي أعطى توجيهاته إلى قيادة فوج حرس مدينة بيروت للعمل على إزالة كافة المخالفات المرتبطة بعربات الخضار المتجولة والبسطات العشوائية المنتشرة على الأرصفة والأملاك العامة ضمن نطاق العاصمة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على السلامة العامة، وتنظيم حركة السير والمشاة، ومنع التعديات على الأرصفة والأملاك العامة، بما يساهم في الحفاظ على النظام والمظهر الحضاري لمدينة بيروت.

Advertisement